Exkrement pod vodou, příliš mnoho ptáků na dvorku. Souhrny notifikací od Apple Intelligence straší i baví uživatele

Součástí nástrojů Apple Intelligence je i funkce pro souhrny notifikací, která má na papíře ryze prakticky význam. Nemusíte číst desítky samostatných dlouhých notifikací, ale v souhrnu se dozvíte vše podstatné ve zkrácené formě. Má vám to pomoci v lepší produktivitě, a samotnou funkci mnozí pasovali jako tu nejlepší v současné nabídce Apple Intelligence.

Jenže AI systémy mají od dokonalosti daleko. Konkrétně u iPhonů nedokáže AI často správně interpretovat použitý jazyk, ani odlišit důležité věci od banalit. Tyto souhrny jsou často komické, nedávají smysl nebo mohou pěkně vystrašit.



Tento souhrn notifikací dokáže pořádně polekat. Apple Intelligence ale jen špatně vyhodnotila komentář ve stylu „já se snad picnu“

Apple Intelligence nerozumí sarkasmu, pocitům a chybí ji také jakýkoliv emociální kontext. Ve finále tak souhrny notifikací příliš nepomáhají, protože uživatel přemýšlí, „co tím vlastně básník chtěl říci“. Pořizují screenshoty displejů svých iPhonů, a jinak praktická funkce sklouzává spíše do úrovně zábavy. A nebo strachu o své blízké.

Jeden nesmysl za druhým

Na jednom ze souhrnu můžeme vidět tento text: „Pokus o sebevraždu, ale zotavil se a chodil po horách v Redlands a Palm Springs“. Pokud by vám tento souhrn dorazil na telefon, po první části věty byste zřejmě přestali číst a honem byste protistranu zkontaktovali. Jenže ta jen v diskusním vlákně použila ve vzteku označení „já se snad picnu“, kterou Apple Intelligence reprodukovala jako pokus o sebevraždu. A podobných příkladů je (bohužel) celá spousta.

Najde se však i spousta souhrnů, které pobaví. Uživatelé dokonce aktivně čekají na to, co AI vymyslí z velmi neatraktivních notifikací, které by ani neotevřeli. Souhrn „Mít rád lososy nemusí být dobrý nápad, polární medvědi jsou zpět v Británii“ tak přirozeně vzbuzuje zájem, a to je něco co titulek původní notifikace ani v nejmenším nedokázal.

AI od Applu nechápe význam palce nahoru v textové komunikaci jako souhlas, má vůbec problém s interpretací emoji jako takových, a nebojí se ani změnit význam celé původní zprávy. Problémy ji dělají i regionální dialekty, různé zavedené zkratky používané v textové komunikaci, nemá nadhled a nechápe nadsázku. A my se trochu škodolibě těšíme na to, jak si v daleké budoucnosti Apple Intelligence poradí se souhrny notifikací v češtině.

Další ukázky bizarních souhrnů: „Omluva za podřadnou konverzaci, život má zaneprázdněný, není připraven na vztah“

„Pod vodou nalezen exkrement, buďte extrémně opatrní“

„Přečtený neočekávaný novinový článek“

„Nebezpečná vychytávka v parku. Rodiče zběsile přejeli svá batolata“

„Výlet do Tokya zrušený kvůli zlepšení v aplikaci Duolingo“

„Cítí se bezmocně, ale přesto v tom neochvějně pokračuje. Naděje je skvělá“

„Příliš ptáků na dvorku, zvažuje, že dnes nebude pracovat a jen si bude dělat domácí práce“

„Záložka odstraněna z auta dveří, dveře auta jsou křehké“

Via: Aiplusinfo, Arstechica, Morningbrew