Facebook má brýle s kamerami. Už jsme zapomněli na propadák Google Glass?

Od projektu Google Glass už zřejmě uplynulo dost času, takže ve Facebooku spoléhají na to, že už jsme zapomněli na celospolečenské pnutí, které způsobila kamera na obličeji. Facebook dnes představil chytré brýle Ray-Ban Stories, ale vlastně se nejedná se o nic světoborného, koncept je stejný jako u osvědčených brýlí Snap od Snapchatu.

Plastové brýle Ray-Ban Stories váží 49,6 gramu, v rozích očnic jsou dva 5Mpx fotoaparáty a nechybí ani LED diody informující okolí o tom, že zrovna fotíte či natáčíte. Stranice brýlí jsou širší, je však jasné, že se někam musela schovat baterie, elektornika a ovladače: zapínací tlačítko, spoušť a o touchpad, tři mikrofony a dva malé reproduktory.

Toto jsou chytré brýle Ray-Ban Stories od Facebooku:

Dlouhým podržením tlačítka spouště pořídíte fotografie s rozlišením 2 592 × 1 944 pix, dvojitým stisknutím začnete nahrávat půlminutové video (1 184 × 1 184 při 30 fps). Alternativně můžete fotit a natáčet videa hlasovými příkazy. Veškerý pořízený obsah se následně exportuje do mobilní aplikace Facebook View (pro Android i iOS), ze které můžete multimédia rychle nasdílet na Facebook nebo Instagram. Mikrofony poslouží ke stereo záznamu zvuku při natáčení nebo společně s reproduktory k obsluze hovorů, do uší si můžete přes brýle pustit i hudbu uloženou ve svém telefonu. Ovšem v tom případě se budou velmi rychle vybíjet.

Facebook při průměrném používání brýlí udává výdrž až šest hodin na jedno nabití. A to při půl hodině telefonování, po němž bylo pořízeno deset fotek a deset videí za pomocí hlasových příkazů. Brýle se nabíjí podobně jako brýle od Snapchatu, stačí je vložit správně do pouzdra, a při přenášení si z něj průběžně berou „šťávu“. S okolím komunikují přes Bluetooth 5.0 či Wi-Fi 802.11 ac. Do paměti uložíte cca 500 fotek nebo 30 půlminutových videí.

Facebook bude Ray-Ban Stories nabízet ve dvaceti různých provedeních se třemi různými typy rámečků a s širokým výběrem čoček. Ty nemusí být jen zatmavené, ale třeba dioptrické či zcela průhledné, což by umožnilo natáčení s brýlemi uvnitř i venku, ve dne i v noci. Jak vypadá video natočené brýlemi, můžete vidět níže:

Při použití brýlí musíte odsouhlasit komunitní podmínky, které vylučují typ obsahu, který je při záznamu na brýle nevhodný (asi si lze představit, co je touto formulací myšleno...). A při sdílení těchto multimédií na Facebooku, Instagramu a Messengeru bude použita kombinace ochranných opatření (roboti, lidská kontrola a reporting) k tomu, aby sdílený obsah neporušoval žádné z podmínek.

Jako uživatel budete mít možnost brýle vypnout, čímž deaktivujete přístup k mikrofonu a fotoaparátu, brýle si budou jen evidovat stav baterie, váš Facebook login a heslo k bezdrátovému připojení. V rámci mobilní aplikace budete Facebooku poskytovat statistiky, tj. jak dlouho jste brýlemi nahrávali videa, počet pořízených fotek, počet hlasových využití Facebook asistenta a transkripce vašich hlasových příkazů. Tyto funkce však půjde v nastavení deaktivovat. Brýlemi pořízená multimédia budou v brýlích uložena šifrovaně.

Ray-Ban Storie budou stát 299 dolarů (cca 6 400 Kč bez daně), a v první vlně se začnou prodávat u vybraných obchodníků v USA, Austrálii, Kanadě, Irsku, Itálii a ve Velké Británii. Brýle jsou kompatibilní s iOS 13 a Androidem 8.1 a výše.

Zdroj Tech.fb, Ray-ban