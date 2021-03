Facebook přiživil spekulace o svých AR brýlích. Ukázal i jejich základní rozhraní

Facebook na svém blogu potvrdil, že již delší dobu pracuje na brýlích pro rozšířenou realitu, které by byly chytré natolik, že by prostřednictvím umělé inteligence zobrazovaly detaily k těm objektům a věcem, které aktuálně vidíte. Facebook vidí u brýlí velký potenciál, jenže také velké problémy spojené s uživatelským rozhraním. Brýle musí být spíše proaktivní, než reaktivní. Má se jednat o rozhraní, které „záměr promění v akci“. Navíc musí být brýle bezpečné, nenápadné a také pohodlné, aby je bylo možné nosit celodenně.

Podle Facebooku však bude třeba na těle nosit i celou řadu doplňků, např. chytrý náramek nebo rukavice se senzory pro psaní textů „v prostoru“. Náramek by v sobě sdružoval hlasového asistenta, který by vám posílal své reakce do sluchátek nebo do speciálních monitorů v uších. Je tedy zřejmé, že se nebavíme „pouze“ o brýlích ve stylu Google Glass ale o celém ekosystému doplňků, např. kamer monitorující pohyb rukou, technologie snímající pohyb očí nebo využití EMG (Elektromyografie) pro detekci elektrických signálů z míchy na zápěstí, což je bráno jako prvotní impulz k pohybu prstu...

Facebook chce rozhraní AR brýlí maximálně zjednodušit:

Podle vyjádření Facebooku to vypadá, že další velkou věcí v oblasti mobilních zařízení budou chytré brýle, resp. nové možnosti interakce mezi lidmi a počítači. Jenže to zatím vypadá jako běh na dlouhou trať. Apple by měl své chytré brýle, přezdívané Apple Glass, představit v roce 2025, a dá se předpokládat, že za čtyři roky bude mít své brýle dotažené do konce i Facebook. Těšíte se na dobu, kdy bude každý (chtít) nosit chytré brýle nebo zatím pro tento chytrý produkt nevidíte žádné smysluplné využití?

Zdroj Facebook