Facebook testuje cloudové zpracování fotografií. Jedno tlačítko mu může zpřístupnit všechny fotky z paměti telefonu

Facebook začíná testovat novou funkci, která však zatím naštěstí nepřekročila naše hranice. Jde o takzvané cloudové zpracování fotografií z telefonu. Právě tuto funkci Meta v testovacím procesu postupně nabízí uživatelům mobilního Facebooku, primárně v USA a Kanadě. Ačkoli cloudové zpracování musíte (prozatím) schválit, pokud tak učiníte, může to mít dalekosáhlé následky pro to, jak Meta nakládá s našimi vlastními fotografiemi, které jsme dosud nikde nesdíleli. Ty prozatím bereme tak, že jsou jen naše – soukromé.



Facebook v zámoří testuje funkci pro cloudové zpracování. Až na vás v mobilu v budoucnu vyskočí tato obrazovka, zřejmě už budete vědět, co dělat

Nová informace o možném „cloudovém zpracování“ se začala objevovat u zahraničních uživatelů mobilního Facebooku, kteří chtěli vytvořit nový Příběh. V rámci popisu funkce se dozvíte, že „aktivací povolíte Metě pravidelně uploadovat média z vašeho fotoaparátu, která se budou nahrávat do cloudu, aby mohly být vygenerovány nápady, například koláže, shrnutí a různé úpravy stylů pomocí AI“.

Stiskem tlačítka pro souhlas však Metě umožníte analyzovat rysy obličejů osob, datum pořízení fotografií nebo přítomnost jiných objektů a osob na snímcích. Meta by si tak teoreticky mohla nahrát jakékoli fotografie z vašeho telefonu na cloud, a není zcela jasné, co vše by s nimi mohla dělat.

Meta se ohrazuje tím, že v současné době nahrané fotografie nepoužívá k vylepšení nebo trénování vlastní umělé inteligence – to však může být jen otázka času. V uživatelských podmínkách nové služby o tom nepadla ani zmínka, což je minimálně trochu podezřelé. Mluvčí Facebooku sice uvedla, že po povolení má Meta přístup pouze k 30 dní starým nepublikovaným snímkům pořízeným vaším telefonem, podle podmínek služby však mohou návrhy zahrnovat i fotografie starší než 30 dní.

Jaká je hranice soukromého obsahu v mobilu

Až dosud byla hranice mezi soukromým a veřejným obsahem nastavena jasně. Když jste zveřejnili fotografii ve Feedu, Reels nebo Příběhu, bylo to za účelem, aby ji ideálně vidělo co nejvíce lidí. Když však Meta bude mít přístup k fotografiím, které nesdílíte, mohl by to být opravdu velký zásah do soukromí. Z atraktivní žádosti navíc nejsou poznat všechny důsledky vašeho souhlasu.

Meta testování této funkce teprve spouští, a pokud by vás v mobilním Facebooku nebo Instagramu časem překvapila podobná obrazovka při tvorbě příběhu, rozhodně funkci nepovolujte. A pokud byste tak učinili nedopatřením, půjde alespoň prozatím vypnout. Z domovské obrazovky Facebooku stisknete tlačítko plus a zvolíte Příběh, následně zvolíte tlačítko pro nastavení v pravém horním rohu, pokračujete do Nastavení galerie fotoaparátu, kde tuto funkci o nahrávání fotek ke cloudovému zpracování vypnete. Po vypnutí se data z cloudu po měsíci smažou.