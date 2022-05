Facebook ukázal brýle Cambria. Tato ochutnávka ukazuje, kterým směrem se bude ubírat mixovaná realita

O tom, že Facebook prostřednictvím firem, která odkoupil, experimentuje s brýlemi, jste už asi slyšeli. Už v minulosti Facebook spolupracoval na brýlích Samsung Gear VR, Oculus Quest a Quest 2 (prostřednictvím společnosti Oculus), v současné době se však firma věnuje velkému projektu s názvem „Project Cambria“. Jedná se brýle pro virtuální, resp. mixovanou realitu, které mají otevřít netušené možnosti interakce. Meta první ukázku brýlí nazvala jako „The World Beyond“.

Na videu, které se objevilo na kanálu Marka Zuckerbergera, můžeme vidět VR brýle, kterou jsou ještě rozpixelované, protože jsou ještě stále ve vývoji. Cílem brýlí je nabídnout unikátní mix virtuální reality, která se projímá se skutečným světem.

Na demu můžeme vidět házení míčku příšerce, která si pro něj dojde, a následně vám jej donese zpět. Meta v brýlích využívá platformu Presence Platform, která má pomoci vývojářům s tvorbou vlastního unikátního obsahu pro svět mixované reality.

Co víme o Project Cambria?

Bude se jednat o vcelku masivní brýle pro mixovanou realitu, které oproti Oculus Quest dostanou vylepšené foťáky. I díky nim v brýlích uvidíte plnobarevný „náhled“ vašeho okolí, a díky pokročilým snímačům a algoritmům má být mapování virtuálních objektů do fyzického světa daleko přesnější a realističtější.



Díky brýlím Cambria můžete mít neomezeně velký monitor, nebo hned několik monitorů...

A zatímco Oculus cílil primárně na zábavu, Cambria má být zejména o lepší produktivitě. Na brýle si musí zájemci počkat na pozdější měsíce tohoto roku, byť je zřejmé, že vývojářům se po podepsání NDA dostanou s předstihem. Střídmý odhad dostupnosti? Září. Cena? Nepůjde pod 800 USD (19 tisíc Kč).

Ostatně i stávající uživatelé brýlí Oculus Quest si budou moci brzy vyzkoušet ukázku „The World Beyond“, kterou si stáhnete z App Lab. Zážitek z aplikace však bude bez podpory barevného „pass through“ jen omezený. Ale nemusíte věšet hlavu, Cambria je jen jedním ze čtyř plánových brýlí Mety, které chce na trh dostat v horizontu několika příštích let. Meta do mixované reality investuje nemalé finanční prostředky, takže by se mělo jednat o projekt, který bude udržován a vylepšován dlouhodobě. A na to by uživatelé mohli slyšet.

Představení projektu Cambria: