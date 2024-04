Facebook v mobilu mění přehrávač videí. Nově bude využívat celý displej, stejně jako konkurenční sítě

Facebook je pro mnohé uživatele jakýmsi „dinosaurem“ ve světě sociálních sítí. Ve světle Instagramu, Threads a TikToku (aplikace, kterou kvůli bezpečnosti vyšetřuje Evropská komise) může vypadat hodně zastarale, přesto však každý měsíc patří suverénně k nejpoužívanějším sociálním sítím na světě. Facebook si však je vědom, že mu stále uniká určitá skupina uživatelů, a proto se rozhodl, že je může u mobilní verze aplikace nalákat novým přehrávačem videí. Ten využívá pro videa na výšku i na šířku prakticky celou displejovou plochu.

Kdykoliv na Facebooku kliknete na video, okamžitě se otevře na celou obrazovku. Pokud není natočení na výšku, ale na šířku, Facebook video po stisknutí tlačítka „Fullscreen“ zobrazí „naležato“. Za současného stavu se videa natočená na šířku přehrávala v klasickém feedu, tedy pouze na malé části displeje. Facebook s tím současně vylepší i doporučení na nová videa. Pod videem bude umístěný slider, který můžete potáhnout pro přechod na vybrané místo ve videu. Doplňková tlačítka využijete pro skok dopředu a návrat o 10 sekund.

Nová pravidla platí pro Reels, delší videa i pro živé vysílání. V těchto dnech se dostávají do aplikace Facebook pro Android a iOS, a to v USA a v Kanadě. Do zbytku světa se nový přehrávač dostane v průběhu následujících měsíců.

Facebook a nový přehrávač pro videa:

Zdroj: Meta