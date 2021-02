Facebook vs. iOS 14: Válka o data, personalizovanou reklamu a hromady peněz

Systém iOS 14 přišel s řadou změn v ochraně osobních údajů. Pokud chce aplikace získávat data, musí si o ně výslovně říct. Uživatel může nebo nemusí souhlasit a podle toho bude nebo nebude mít personalizovanou (relevantnější) reklamu.

Jde o velké téma už od červnové premiéry iOS 14, od září je systém mezi lidmi, ale konkrétně tyto novinky v něm ještě nejsou a vedou se o nich horlivé diskuze. Stranu vývojářů nejhlasitěji hájí Facebook.

Facebook uvedl, že po zavedení funkce se z tohoto typu personalizace odhlásí až polovina uživatelů, což by razantně snížilo proklikovost a tedy výnos z reklam. Facebook říká, že by to mělo největší dopad na malé podnikatele, pro které je přesné zacílení reklamy extrémně důležité. Naopak taková Coca-Cola s řádově větším rozpočtem a širším cílením si může dovolit oslovit širokou internetovou veřejnost.

Facebook také tvrdí, že méně relevantní reklama bude znamenat boom placeného obsahu. Doteď mohli vývojáři aplikací žít ze zobrazované reklamy, teď budou muset vymyslet jiný monetizační model.

Ze souboje Apple vs. Facebook je v USA velká kauza. Facebook dokonce vytáhl do boje s celostránkovými výzvami v The Wall Street Journal, New York Times a Washington Post.

Apple kope za uživatele a proti vývojářům

Jenže v Applu zastávají myšlenku, že každý uživatel má právo vědět, kdy dochází ke sběru dat o jeho aktivitách. Je na něm, zda to dvolí, nebo zakáže. Kvůli masivnímu ohlasu se Apple rozhodl tuto funkci s iOS 14 neuvést a odložil ji až na letošní rok. Prý aby vývojářům poskytl více času k přizpůsobení svých aplikací. Každý vývojář si navíc do své aplikace může vložit libovolný text popisující důležitost personalizovaných reklam (kauza se pochopitelně netýká jen Facebooku). Apple přece trackování nezakazuje, jen o něm chce informovat.

Dle Engadgetu už někteří uživatelé Facebooku na iPhonech vidí nové oznámení (viz galerie). Vše je zatím ve fázi testování, Apple ještě neřekl, kdy nové zásady o sběru dat vypustí mezi lidi. Může se tak stát už s operačním systémem iOS 14.5, jehož beta byla před pár dny uvolněna registrovaným vývojářům k testování.