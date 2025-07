FaceTime v iOS 26 nově chrání uživatele před nahotou. Když se někdo svlékne, hovor se pozastaví

V testovací verzi nového operačního systému iOS 26 se objevuje zajímavá, ale kontroverzní funkce. Ukázalo se, že aplikace FaceTime nově pozastaví videohovor, pokud její algoritmy usoudí, že se někdo před kamerou svléká. Na obrazovce se poté objeví zpráva vysvětlující, že video i zvuk byly pozastaveny kvůli možnému zobrazení citlivého obsahu, a nabídne možnost hovor obnovit, nebo jej ukončit.



Když se někdo na FaceTime svlékne, hovor se pozastaví

Původní záměr Applu, oznámený již dříve, se týkal výhradně ochrany dětí v rámci rodinných účtů. Funkce je v nastavení FaceTime označena jako „Sensitive Content Warning“ a pro dospělé účty je ve výchozím stavu vypnutá, nicméně v betě se někdy aktivuje.

Je to chyba, nebo záměr?

To, že je funkce někdy aktivní i přes vypnutí v nastavení, je s největší pravděpodobností softwarová chyba, ale ve hře je i možnost, že Apple mohl záměrně testovat reakce uživatelů v rámci bety. Firma se tímto krokem snaží rozšířit nástroje takzvané „Bezpečnosti komunikace“ (Communication Safety), ovšem zřejmě s nečekanými vedlejšími účinky.

Celý systém stojí na takzvaném on-device strojovém učení, tedy na algoritmech, které běží přímo v iPhonu. Ty využívají specializovaný hardware Neural Engine, aby dokázaly analyzovat video v reálném čase, aniž by data opustila zařízení. Apple tím pokračuje ve své dlouhodobé strategii chránit uživatele před nevhodným obsahem, aniž by porušil princip end-to-end šifrování.

Tento přístup musíme vnímat v kontextu staršího a značně kritizovaného plánu na skenování fotek kvůli dětské pornografii (CSAM) z roku 2021. Po drtivé kritice, že vytváří „zadní vrátka“ pro sledování, Apple tento plán zrušil. Současný přístup je přímou lekcí, kterou si firma z kritiky CSAM odnesla. Otevírá ale složitou etickou debatu, kde na jedné straně stojí bezpečnost, na druhé obavy z cenzury.

Ochrana versus cenzura

Koncept je zajímavý i v širším kontextu. Apple není první, kdo se snaží chránit uživatele před explicitním obsahem, ale jeho přístup je unikátní: místo reaktivního hlášení či moderace sází na proaktivní zásah přímo v zařízení. Konkurenční služby jako WhatsApp nebo Signal dávají přednost absolutnímu soukromí a spoléhají na hlášení uživatelů, zatímco Google Meet zase moderuje obsah na svých serverech.

Nástroj, který má chránit děti před tzv. groomingem a dospělé před nevyžádanou nahotou, rozproudil debatu o hranicích cenzury v soukromé komunikaci. Zastánci oceňují bezpečnostní přínos, kritici ale upozorňují na zásah do svobody projevu i do autonomie dospělých. Zvlášť když technologie zasáhne i tam, kde uživatel funkci vypnul, jak se to skutečně stávalo v betaverzi.

Jestliže dnes umělá inteligence na našem telefonu hlídá nahotu, co bude hlídat zítra, pokud si to vyžádá například nějaký autoritářský režim? Stejně tak je relevantní otázka algoritmické předpojatosti, kdy systém může nesprávně reagovat na různé odstíny pleti či pohlaví.