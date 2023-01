Fairphone 2 v březnu dostane poslední aktualizaci, Fairphone 4 zase vyhlíží update na Android 12

Smartphony značky Fairphone přišly už před lety s ideou dlouhé softwarové podpory, které však mnozí nevěřili. Jenže, teď před sebou máme živoucí důkaz podpory smartphonu, která bude trvat sedm let! Fairphone 2 přišel na trh v roce 2015, a jeho holandský výrobce sliboval pětiletou podporu, kterou nakonec ještě prodloužil o dva roky. Telefon se dočkal pěti velkých aktualizací Androidu a bezpečnostních záplat po doby sedmi let. Každá éra však jednou musí skončit...

Letos v březnu dostane Fairphone 2 finální aktualizaci, která telefon „zakonzervuje“ s Androidem 10. Uživatelé jej budou moci nadále využívat, na telefon však už žádný update, ať již systému či zabezpečení, nedorazí. Náhradní součástky k telefonu budou k dispozici do vyprodání zásob. Podle výrobce bude používání telefonu po letošním březnu „na vaše vlastní riziko“, a na svém webu Fairphone sám doporučuje, abyste si zjistili informace o alternativních systémem /e/OS a LineageOS, které mají dlouhodobou podporu.



Pokud do telefonu jiný systém nahrát nechcete, doporučuje výrobce aktivaci režimu Letadlo. Alternativně můžete telefon vrátit zpět výrobci, a to v rámci programu „Reuse and Rycycling“. Pokud svůj telefon zaregistrujete do tohoto programu před 31. březnem letošního roku, dostanete voucher v hodnotě 50 EUR na nákup zboží z e-shopu Fairphone. Značka se chlubí tím, že v roce 2020 se ji podařilo recyklovat 17 tisíc telefonů, novější čísla však zatím chybí.

Fairphone 4 žije dál

Na webu Fairphonu je možné objednat už jen čtvrtou generaci telefonu, která byla oznámena v září předloňského roku. Tehdy v telefonu běžel Android 11, přičemž v těchto dnech výrobce na svém fóru potvrdil blížící se update na Android 12. Aktualizace budou ve většině regionů zahájeny 1. února. Čekání uživatelů na novou verzi Androidu zkrátí aktualizace zabezpečení určená pro Android 11, která by měla na telefony dorazit již velmi brzy.

Fairphone 4 tak bude zřejmě dalším živoucím důkazem, že slušnou softwarovou podporu mohou nabídnout i daleko menší výrobci, než světoznámí mobilní giganti. Jistě, Android 12 přichází do telefonu v době, kdy známější značky aktualizují své telefony na Android 13. Jenže v době, kdy Fairphone 4 dostane Android 13 nebo Android 14, už dříve srovnávaná zařízení nemusí mít vůbec žádnou softwarovou podporu. A v tom je Fairphone v této době unikátní.

