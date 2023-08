Fairphone 5 působí jako zjevení. Má vyměnitelnou baterku a jednou dostane i Android 18

Fairphone – značka známá tím, že nabízí snadno opravitelné a udržitelné produkty s dlouhodobou softwarovou podporou – představila ve středu 30. srpna svůj nejnovější chytrý telefon. Stejně jako jeho předchůdci je i Fairphone 5 vybaven hardwarem relativně střední třídy, ale nabízí spoustu funkcí, které by z něj mohly udělat atraktivní záležitost pro ekologicky smýšlející uživatele.

Začněme tím, že zařízení je údajně vyrobeno ze 70 % z recyklovaných materiálů a je vyráběno zaměstnanci, kteří jsou dle výrobce placeni „mzdou pokrývající životní náklady“. Tím ale ekologický a environmentální duch tohoto telefonu ani zdaleka nekončí.

Telefon, který vybočuje z řady

Největší předností telefonu Fairphone 5 je jeho nadstandardní softwarová podpora po dobu nejméně osmi let. To zahrnuje nejméně 5 let potvrzených aktualizací systému Android a další 3 roky bezpečnostních záplat. Výrobce slibuje, že se pokusí prodloužit dobu aktualizací dokonce až na 10 let (tj. do roku 2033), nicméně naplnění tohoto slibu bude záviset na podpoře hardwaru.

V rámci myšlenek udržitelnosti je Fairphone 5 také výrazně snadněji opravitelný než jiné moderní smartphony. K jeho rozebrání by dle tvrzení výrobce měl stačit obyčejný křížový šroubovák. Velký důraz je kladen na modularitu zařízení, které obsahuje deset modulů, jež si mohou uživatelé vyměnit sami, aniž by museli dávat telefon do servisu.

Modulární telefon

Dalším prvkem, kterým tento telefon vystupuje z řady, je uživatelsky vyměnitelná baterie. Většina výrobců řeší problém s nedostatkem energie podporou rychlého nabíjení, zatímco u Fairphonu 5 stačí mít u sebe záložní nabitou baterii a během několika desítek sekund může telefon opět hlásit stoprocentní stav.

Hardware telefonu Fairphone 5

Na přední straně Fairphone 5 je OLED obrazovka s úhlopříčkou 6,46" a rozlišením 2700 × 1224 obrazových bodů. Z toho plyne jemnost 459 ppi a poměr stran 20:9. Zmínit musíme také obnovovací frekvenci až 90 Hz a maximální jas dosahující 880 nitů. Před nepříznivými vnějšími vlivy chrání displej odolné tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 5 s ochrannou vrstvou proti ulpívání otisků prstů.

Srdcem telefonu je osmijádrový procesor Qualcomm QCM6490 (jde o čip optimalizovaný primárně pro řešení IoT) vyráběný 6nm procesem. Jeho nejvýkonnější jádro Cortex-A78 může dosahovat maximální taktovací frekvence 2,7 GHz. Další tři výkonná jádra Cortex-A78 mají maximum na 2,2 GHz a zbývající čtyři úsporná jádra Cortex-A55 dosahují rychlosti až 1,9 GHz. Zpracování náročnější grafiky má na starosti akcelerátor Adreno 643L.



OLED obrazovka s úhlopříčkou 6,46"

Na rozdíl od většiny ostatních výrobců mobilních telefonů, kteří se předhánějí v počtu nabízených kombinací operační a interní paměti, přichází Fairphone 5 jen v jedné variantě s 8 GB RAM a 256 GB interního úložiště. Interní paměť lze rozšířit pomocí paměťové karty microSD s kapacitou až 2 TB, pro kterou má telefon dedikovaný slot.

Další parametry Fairphone 5

Na zadní straně najdeme v poněkud neobvyklém trojúhelníkovém modulu duální LED blesk a tři fotoaparáty. Hlavní foťák s rozlišením 50 Mpx a světelností f/1,9 je vybaven snímačem Sony IMX 800. Kromě ostření pomocí fázové detekce scény (PDAF) nabízí také elektronickou i optickou stabilizaci obrazu. Telefon podporuje nahrávání videa v rozlišení 4K při 30 fps a v rozlišení 1080p rychlostí 60 snímků za sekundu.

Dále je k dispozici širokoúhlý fotoaparát, taktéž s rozlišením 50 Mpx a světelností f/2,2. V tomto případě se jedná o snímač SONY IMX 858 a stabilizace obrazu je pouze elektronická. Do třetice všeho dobrého je na zádech 3D hloubkový snímač, jehož rozlišení ani další parametry však výrobce neuvádí.



Farirphone 5

V průstřelu uprostřed horní části obrazovky je k vašim službám připraven přední fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a světelností f/2,45, který lze využít k pořizování selfies, videohovorům i odemykání telefonu na základě rozpoznání tváře, pokud byste z nějakého důvodu nechtěli používat čtečku integrovanou v tlačítku na boku zařízení.

Energii zajišťuje uživatelsky vyměnitelný lithium-iontový akumulátor s kapacitou 4200 mAh. Fairphone 5 podporuje rychlé nabíjení přes kabel výkonem až 30 wattů, přičemž výrobce slibuje, že k doplnění prvních padesáti procent stačí jen 30 minut.

Cena a dostupnost

Telefon Fairphone 5 lze již nyní předobjednat na oficiálních stránkách výrobce, kde je nabízen za cenu 699 eur, což je v přepočtu asi 16 850 Kč. Na výběr je ze tří variant: matně černé (Matte Black), nebesky modré (Sky Blue) a průhledné (Transparent Edition).

K telefonu lze objednat kabel (za 34,95 eur), napájecí adaptér (za 24,95 eur), ochranný obal z recyklovaných materiálů (za 39,95 eur) a ochranné tvrzené sklo (za 32,95 eur). Dobrou zprávou je, že je možné objednávat i z Česka, přičemž za dopravu zaplatíte 12,95 eur (cca 310 Kč). Zahájení dodávek je plánováno na 15. až 21. září.

Fairphone 5 na produktovém videu výrobce: