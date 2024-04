Fairphone expanduje na další trhy. Jeho nový šéf chce telefony výrazně zlevnit i díky spolupráci s mobilními giganty

Holandská společnost Fairphone, která nabízí telefony se ušlechtilou myšlenkou snadné opravitelnosti, udržitelnosti a recyklace, má od února nového šéfa. A ten už za měsíc rozpoznal, co vše je ve firmě špatně, a hodlá ji vrátit zpět do hry. Už brzy tak Fairphone chystá expanzi na 23 dalších trhů, připravuje novou marketingovou kampaň a do budoucna vyhlíží výrazně levnější telefony. Pomoci mu v tom má užší spolupráce s Qualcommem a Googlem.



Udržitelný, snadno opravitelný a s dlouhodobou softwarovou podporou. Ušlechtilá myšlenka, která se však nepotkává s použitým hardwarem a koncovou cenou. Fairphone 5 brzdí zejména cena přes 17 tisíc korun. Nový šéf cílí na hranici 10 tisíc Kč

Nový šéf Fairphonu Reinier Hendriks se v nedávném rozhovoru přiznal, že nemá žádné zkušenosti s výrobou telefonů, podle něj je však klíčem k úspěchu porozumění zákazníkům. A to platí v celé řadě odvětví. Značka tak v tomto roce chystá expanzi na 23 dalších trhů, explicitně se zmiňuje Rakousko, Švýcarsko a Velké Británie. Cílem je primárně větší viditelnost telefonů, protože za současného stavu značka paběrkuje. Vloni prodala 235 tisíc telefonů, a to převážně v Německu. Jenže u našeho západního souseda se každý rok prodá na 20 milionů telefonů, a tak prodeje Fairphone spadají spíše do kategorie „statistické chyby“.

Přirážka za ekologii

Podle nového šéfa Fairphone aktuálně splňuje 80 % požadavků uživatelů. Podle jeho názoru chtějí uživatelé přispět k udržitelnosti, ale nechtějí dělat velké kompromisy. Tím největším je v současnosti cena telefonu. Loňský Fairphone 5 se prodává za 699 EUR, což dělá v přepočtu téměř 18 tisíc korun. Jenže při pohledu na stejně vybavené konkurenční telefony Fairphone nemá po hardwarové stránce moc co nabídnout. Cílem značky je snížení ceny udržitelných telefonů na hranici 400 EUR, tedy na cenovou hranici 10 tisíc, kde by se mohl Fairphone poprat se známější konkurencí.

Fairphone si k tomu chce pomoci užší spoluprací s Qualcommem a Googlem. Za jak dlouho se mu však podaří snížit cenu natolik, aby se stala atraktivní i pro běžné uživatele, kteří primárně nevyžadují udržitelný smartphone, však zatím není jasné. Už samotná ohlášená expanze bude něco stát. Firma byla sice za poslední tři roky v zisku, ty však stále nepokryly úvodní investice. Vloni Fairphone obdržel investici 49 milionů EUR od konsorcia investorů zaměřených na udržitelnost. Bude to stačit na pokrytí všech nákladů a zvýšení kapacity výroby? Pokud ano, bude mít Evropa další větší značku vyrábějící smartphony.

Výměna baterie a displeje u Fairphone 5:

Zdroj: Handselsblatt