Falešní vnuci po telefonu okrádají seniory. Přes mobil z nich vymámí i desítky tisíc korun

Telefon jako nástroj k okrádání seniorů. Policie varuje před případy tzv. falešných vnuků. Tedy podvodníků, kteří se pod zástěrkou vnuka, který volá své babičce či dědečkovi v nesnázích snaží vymámit ze seniorů peníze. Vše přitom začíná velmi podobně, a to nevinnou větou ve stylu: „Ahoj babi, hádej kdo volá?”.

Tím si většinou podvodník velmi rychle ověří, zda mu to senior uvěřil a pokud ano, pokračuje dále se srdcervoucím příběhem. Většinou jde o nějakou nešťastnou událost, do které se „vnuk” dostal nevlastní vinou, například při autonehodě či jiných situacích. Tímto cílí na seniorovu emotivní stránku a poté jej začne přemlouvat k vypůjčení peněz, a to i několik desítek tisíc korun.

Klíčové však je, že ona nešťastná situace je vždy vymyšlena tak, aby dotyčný měl výmluvu, proč se pro peníze nemůže dostavit osobně. Je totiž právě v nemocnici, na služebně či kdekoliv, kde si zrovna vymyslí. Pro peníze tak pošle kamaráda/kamarádku, který od seniora peníze vyzvedne. S nemocnicí souvisí i další z častých podvodů, kterým je falešný lékař. Zde hovor začítá tím, kdy podvodník zavolá seniorovi a vydává se za doktora, který právě ošetřuje jeho vnuka/vnučku a snaží se ze starší osoby vymámit peníze za nadstandardní ošetření, které by jinak pojišťovna neuhradila.

Nejsmutnější na tom je, že takové případy nejsou ojedinělé, ale jsou jich stovky, ač jejich počet naštěstí za posledních 5 let klesl téměř o polovinu. I tak v roce 2020 bylo nahlášeno více než 400 takových případů, při kterých bylo odcizeno téměř 12,5 milionu korun.

Obětí těchto mobilních podvodů se může stát každý senior, proto policie radí, aby dotyční v takových situacích vše nejdříve ověřili a třeba zavolali svému vnukovi/vnučce. Pokud se zjistí, že šlo o podvod, hned by mělo být vše nahlášeno Policii ČR. V každém případě platí, obecná rada pro všechny seniory, aby nikdy nesvěřovali peníze lidem, které neznají.

Zdroj: Policie ČR