Fanoušci jásají. Ikonické chytré hodinky Pebble se pokusí po devíti letech vstát z mrtvých

Chytré hodinky Pebble tu byly dřív než Apple Watch, dříve než Galaxy Watch nebo další hodinky s WearOS. Během krátkého období dokázaly nadchnout fanoušky na Kickstarteru tehdy nejúspěšnější kampaní. Poprvé u základních černobílých hodinek Pebble a Pebble Steel, později i u Pebble Time s barevnými displeji.

Ve své době okouzlovaly trvale viditelným e-paper displejem, dlouhou výdrží na akumulátor v řádu mnoha dní v lehkém tenkém těle a chytrými funkcemi, jako je odpovídání na notifikace, diktování hlasem a nebo snadno tvořitelné chytré aplikace a ciferníky. A to vše přitom za mimořádně dostupné ceny kolem pěti tisíc korun.

Protože ale dělat hardware je těžké, ani Pebble – miláček davu – se nedokázal udržet v černých číslech. Můžeme z dnešního pohledu poukázat na přílišný důraz na hardware a menší na monetizaci ekosystému, chybějící pokročilé fitness funkce, nebo na přepálené investování do rozvoje.

Tak jako tak, později Pebble pohltila firma Fitbit, která přebrala hlavně schopné vývojáře a software pro své chytré náramky a hodinky. No a jen o chvíli později Fitbit pohltil Google, který zase získal hlavně monitorování fitness aktivit pro své Pixel Watch.

Původní hodinkový systém PebbleOS, který dával hodinkám ve své době rekordní výdrž a velmi užitečné schopnosti, se tak nakonec objevil v Googlu. No a spolu s ním do Googlu přišli i původní vývojáři Pebblu, začali pracovat na plném otevření PebbleOS pro open source. To se nyní podařilo a kromě několika drobných, byť klíčových součástí je celý kód k dispozici na Githubu.

Věrná komunita zůstala

Dnes většinu chytrých schopností původního Pebblu konkurence dohnala. Trvale viditelné displeje původního Pebblu dlouho používal Garmin, který ale už také přechází na OLED. Já osobně, ač jsem opravdu příznivce Pebblu, programoval jsem pro jejich systém ciferníky i aplikace a měl čtyři různé typy jejich hodinek, nosím dnes na ruce Amazfit T-Rex 3, který mi s trvale viditelným OLED displejem vydrží dvacet dní, nestojí moc a umí toho spoustu. Mnohem víc, než kdy nabídl Pebble.

Přesto tu je stále dost uživatelů, které láska k hodinkám Pebble neopustila (no i já je mám pořád rád). Stále udržují podporu hodinek pro nové verze mobilních operačních systémů s novou aplikací vytvořenou komunitou. A aktuální přesun PebbleOS do open source otevírá novou kapitolu.



Lehounké hodinky Pebble HR byly skvělé. Bohužel guma na bočních tlačítkách se po pár letech rozpadla stejně jako celá firma Pebble

Eric Migicovsky, původní vynálezce hodinek Pebble, který musel svou firmu prodat FitBitu, nyní oznámil znovunastartování projektu chytrých hodinek. Projekt rePebble, pokud lidi projeví zájem, zkusí vytvořit nové hodinky s původním systémem. Upřímně, řada původních hodinek dnes už zteřela a rozpadla se, sám jsem takto o několik hodinek přišel, takže nové tělo se staršími a trochu aktualizovanými schopnostmi nezní tak úplně špatně.

Nové cíle jsou ale nyní výrazně skromnější. Cílem je vytvoření malé, na konkrétní projekt zaměřené firmy. Má vyvinout hodinky a nic jiného. Důraz na udržitelnost podnikání a minimální příjmy od investorů mají právě důvod v dřívějším překotném rozvoji Pebblu.

Co tedy bude dál? Zatím jsme na začátku cesty. Pebble se může vrátit, ale také nemusí. Hlavní je, že se vyrazilo a vše potřebné pro návrat hodinek Pebble na naše zápěstí je nyní k dispozici.