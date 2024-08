Fanoušek Nokií má největší sbírku mobilů. Celkem 3615 kousků může být základem pro budoucí muzeum

Sběratelství mobilních telefonů není úplně ojedinělým koníčkem, ale málokdo se může pochlubit tak velkou sbírkou jako Španěl Wences Palau Fernandez. Ten vlastní oficiálně největší sbírku mobilních telefonů na světě s 3615 unikátními modely. Zapsán je s ní do Guinnessovy knihy rekordů.

Sbírka umístěná v jeho domě v Barceloně překonala předchozí rekord 3456, který vytvořil Andrei Bilbie Argentis z Rumunska v roce 2023. Vůbec první Fernandezův mobil byla šedá Nokia 3210, kterou dostal k Vánocům roku 1999. Teprve v roce 2008 začal sbírat další Nokie s cílem nakoupit všechny modely, které si v minulosti nemohl dovolit. Jeho sbírka byla stále větší a větší, až nakonec přerostla vitrínu, kterou měl pro mobily vyhrazenou, a postupně zabrala celou místnost.



Španěl Wences Palau Fernandez má v roce 2024 největší registrovanou sbírku mobilů. Zahrnuje 3615 unikátních modelů telefonů

Španěl do roku 2018 shromáždil více než 700 různých modelů Nokie a později začal sbírat i další značky a také telefony, které nebyly komerčně dostupné. „Vývoj mé sbírky byl neustálý, a přestože jsem ji asi na rok opustil, pak jsem se vrátil do boje s úmyslem získat kromě všech telefonů, které Nokia uvedla na trh, také ty, které neuvedla do prodeje telefony, které všichni známe jako prototypy,“ přiblížil sběratel.

Unikátní sbírka Nokií včetně rarit

Současná rekordní sbírka dnes obsahuje telefony značek Siemens, NEC, Motorola, BlackBerry, Samsung, HTC, Apple a mnoha dalších značek. Některé z telefonů jsou speciálně vyráběné limitované edice, jako například vzácná kolekce Nokia 3220 Star Wars Ep III, která zahrnuje telefony s jednotlivými postavami ságy, jako je Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg a Padawan.

Současný stav sběratelovy kolekce pochopitelně není konečný, každý rok ji rozšiřuje o nově vydané, ale i starší sehnané exempláře. Kolik peněz už do telefonů investoval, Fernandez neuvádí, ale naznačil, že to nebude zrovna málo: „Moje současná sbírka je výsledkem velké vytrvalosti a finančního úsilí. Pokud jste sami sběratelé jakýchkoli předmětů, určitě dobře víte, co tím myslím.“

I když sbírka ještě není kompletní, rozhodl se s ní Španěl pochlubit světu. Pyšný je zejména na kolekci výrobků značky Nokia. U ní má navíc prakticky jistotu, že další modely přibývat nebudou. „Shromáždit všechny modely, které Nokia vyrobila, není snadný úkol, vezmeme-li v úvahu, že vydala něco přes 1000 telefonů. Moje sbírka dnes čítá na 700 různých modelů Nokia, což může být považováno za začátek něčeho, čemu se dá říkat muzeum,“ nastiňuje jednu z variant budoucího směřování své unikátní kolekce Fernandez.

Zdroj: Guinness World Records