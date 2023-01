Fast Pair bude brzy fungovat i mezi Androidy. Usnadní přesun dat ze starého telefonu do nového

Googlem vyzdvihovaná funkce Fast Pair dnes slouží u vybraných sluchátek a hodinek k rychlému párování přes Bluetooth s Android telefonem. Kompatibilní zařízení vám hned vyskočí na displeji, takže nemusíte pro případné párování vůbec vstupovat do nastavení telefonu. Podle posledních zpráv chystá Google rozšíření funkce Fast Pair, která bude nově pracovat i přímo mezi smartphony. První vlaštovkou by měla být řada Galaxy S23 od Samsungu.

Jak bude princip nastavování nového zařízení vypadat? Celé by to mělo fungovat podobně jako u bezdrátových doplňků. Pokud váš stávající telefon zjistí, že je poblíž zařízení, u něhož ještě neproběhlo úvodní nastavení, budete podle typu konkrétního zařízení automaticky vyzváni k instalaci aplikace, která poslouží k přesunu dat ze starého telefonu do nového. V konkrétním případě Samsungu Galaxy S23 by se nabídlo stažení aplikace Smart Switch.



Nastavování budoucích Androidů se brzy změní. Nové modely s funkcí Fast Pair dají těm starším vědět, že ještě nejsou nastaveny. A u starších telefonů vám vyskočí hláška pro instalaci aplikace, které vám pomůže s převodem dat do nového telefonu

Celkově se tedy proces úvodního nastavování nijak nezmění, Fast Pair má však urychlit práci při přesunů souborů z jednoho telefonu do druhého. To totiž běžně zahrnuje instalaci aplikací na obou zařízeních a jejich vzájemné propojení, což by Fast Pair mohl značně usnadnit. Dá se čekat, že k celému zrychlenému procesu úvodního nastavování Androidu bude mít co říct i jihokorejský Samsung, který představí řadu Galaxy S23 už za několik málo dní.

Zdroj 9to5google