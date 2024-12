FBI varuje, aby si uživatelé iPhonů a Androidů vzájemně neposílali SMSky. Kvůli chybějícímu šifrování

Americká FBI varuje uživatele iPhonů, aby neposílali zprávy lidem s Androidy, a platí to i opačným směrem. Týká se to nejen nezabezpečených SMS zpráv, ale také RCS komunikace. Tu Apple podporuje relativně čerstvě, a Google využívá každou příležitost k tomu, aby dal vědět do světa, že Apple „Apple už jeho zprávu konečně vyslyšel“. Toto „vítězství“ je ale hořkosladké, protože bez podpory šifrování ze strany Applu je meziplatformní komunikace stále bezpečnostním rizikem. A komunikaci mezi mobilními platformami aktuální důrazné varování FBI rozhodně na důvěře nepřidává.



Apple dostal zprávu, a už podporuje i RCS. Jenže bez šifrování, a tak je komunikace mezi Androidy a iPhony (nejen v USA) potenciálním bezpečnostním rizikem

Přesto, že si světoví technologičtí giganti nechávají hardware vyrábět v Číně, čínský software vzbuzuje (nejen) v zámoří doslova paranoiu. Američané téměř na každém rohu vidí možnou špionáž ze strany Číny, byť podle vyjádření oficiálních činitelů je USA skutečně pod hackerským útokem, který, co do své velikosti, nemá obdoby. Útočníky jsou podle vyjádření FBI členové skupiny Salt Typhoon, která má návaznost na čínské Ministerstvo státní bezpečnosti.

Ať už jsou obavy amerických činitelů oprávněné nebo ne, kvůli chybějícímu šifrování u Applu doporučují při komunikaci mezi Androidy a iPhony využívat alternativní komunikační aplikace. Kupříkladu WhatsApp nebo Signal, které podporují koncové šifrování. A to do té doby, než Apple šifrování zavede.

Google je na šifrování připravený (na Androidu u aplikace Zprávy je k dispozici), ale potřebuje spolupráci i s druhou stranou. S ohledem na to, jak dlouho jsme čekali na samotnou podporu RCS od Applu, může jeho implementace trvat velmi dlouho. Apple tak mezi řádky bude i nadále vypadat jako „vítěz“. Podporu RCS splnil (o šifrování se nikde nemluvilo), ale je to stále méně bezpečná alternativa, kdežto jeho vlastní iMessage koncové šifrování samozřejmě podporuje.

Zdroj: Forbes, CNBC