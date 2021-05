Fenomén Dxomark. Stojí za ním jen kouzla a čáry, nebo důkladná měření?

Ve čtvrté generaci testu se samostatně měří zoomovací možnosti, a to u teleobjektivu a také u širokoúhlého fotoaparátu. U fotek a videí se testuje expozice, barevná věrnost, autofocus, kvalita textur, šum a artefakty. U fotek jsou dalšími parametry focení v noci, bokeh a preview, tj. jak výrazně scéna zachycená v hledáčku odpovídá finální pořízené fotografií. U videí se samostatně testuje stabilizace obrazu. Do celého testu vstupuje i celá řada subparametrů, které jsou vždy detailně otestovány a sepsány u každého testu smartphonu.

I u tohoto testu Dxomark používá tzv. open-scale skóre, které umožňuje srovnání i s budoucími zařízeními. Jinými slovy, to že telefon v současné době dominuje s bodovým hodnocením 81 neznamená, že by jej za rok nemohla přeskočit „devadesátka“. Nestrannost testu je řešena porovnáním skóre aktuálního telefonu se starším modelem, který testem již dříve prošel a má své vlastní skóre. Nutno dodat, že audio skóre automaticky nemají všechny telefony, u kterých již vyšel test foťáku. Dxomark výsledky testů přidává průběžně.

Prvním je testování ve zvukové laboratoři, ve které najdeme poslechovou místnost a také bezodrazovou komoru, což znamená, že měřící technika „slyší“ pouze přímé zvuky a nikoliv zvukové odrazy. Druhým krokem je objektivní analýza naměřených dat, jejíž součástí jsou i testy zvukové „vnímavosti“. Třetím krokem je vyhodnocení naměřených dat a jejich převod do vzájemně porovnatelných hodnot. Dxomark uvádí, že do finálního skóre pomocí vlastní metodiky kombinuje až stovky naměřených dat.

Test zvukových kvalit smartphonu se datuje do října roku 2019. Jeho primárním cílem je zjistit a adekvátně vyhodnotit kvalitu reproduktorů při přehrávání zvuků a současně i nahrávání zvuků při natáčení videí nebo při tvorbě hlasových zpráv. Testování je děleno do třech dílčích kroků.

Druhou významnou novinkou je benchmarkování dynamických atributů displeje. To znamená, že Dxomark nejdříve vyhodnocuje kvalitu renderingu pohyblivého obsahu (např. videí a her), které závisí na tom, jaké algoritmy jsou použity ke zpracování informací o jasu a barvě. Dále se zkoumá úbytek framů, problémy při přechodu mezi rámci, pohybové rozmazání a další problémy renderingu. Na závěr je vyhodnocena dotyková vrstva, tj. rychlost odezvy nebo přesnost na dotyky.

Dxomark Battery

Suverénně nejmladším testem je Dxomark Battery, který byl světu představen 10. května 2021. Test se věnuje třem základním kapitolám, tedy autonomii (resp. výdrži na jedno nabití), nabíjení (doba potřebná k opětovnému dobití) a efektivitě nabíjení a vybíjení. Měření probíhá ve Faradayově kleci, která odstiňuje nežádoucí konektivitu od Wi-Fi a mobilních sítí, a je také vybavena osvětlením, jehož intenzita se podepisuje pod simulaci světelných podmínek běžného dne. A právě reakce displeje na intenzitu okolního osvětlení mají na výdrž telefonu nemalý vliv.



Testování baterie probíhá ve Faradayově kleci s umělým osvětlením, které imituje různé světelné podmínky v rámci jednoho dne

Uvnitř testovací laboratoře najdeme roboty, kteří se předem stanovenými testovacími aktivitami starají o vybíjení telefonu předpřipravenými sekvencemi dotyků. Ty odrážejí běžné chování uživatelů v rámci simulovaného dne, který běží od sedmé ráno do jedenácté večerní. Roboti v průběhu dne volají, kontrolují sociální sítě, přehrávají hudbu, videa, hrají hry a prohlížejí internet. Displej je aktivní zhruba čtyři hodiny, po 11 večer roboti telefon odkládají, podobě jako lidé uléhající ke spánku.



O vybíjení se starají roboti, rychlost a průběh nabíjení monitoruje osciloskop Rohde & Schwartz RTE 10124

V další části testu dělají roboti s každým telefonem jednu neustálou činnost, dokud se baterie nevybije. Výdrž v autonomním režimu se počítá v řádech hodin. Třetím krokem je měření rychlosti nabíjení, a to z 0 na 80 %, z 80 do 100 %, a pak skutečný čas naplno dobité baterie. To, že telefon na displeji uvádí 100% dobití akumulátoru, totiž ještě neznamená, že je baterie skutečně nabitá doplna. V režimu Quick boost se testuje, jak výrazně se nabije baterie po pětiminutovém připojení do nabíječky.



Aktuální TOP3 žebříčku Dxomark Battery

Testování baterie zabere zhruba šest a půl dne. Vyžaduje si 150 hodin nabíjení a vybíjení a 70 celkových měření (30 z nich je vztaženo k autonomnímu režimu), z nichž vzejde 100 různých parametrů, které se zkombinují do finálního skóre. Poměrně překvapivě je aktuálně nejlepším telefonem Samsung Galaxy M51 s 88 body, který je následován prakticky neznámým Wiko Power U30 (86) a Oppo Find X3 Neo. Detaily k testování baterie u Dxomark se dočtete v tomto článku.