Fenomén Flappy Bird se vrací na Android a iOS. Před deseti lety hra z mobilů zmizela, protože byla velmi návaková

Vzpomínáte si ještě na Flappy Bird? Tato mobilní hříčka před deseti lety (ano, ten čas opravdu hodně letí...) doslova zválcovala mobilní obchody App Store a Google Play. Flappy Bird s osmibitovou „kostičkovou“ grafikou trhal rekordy v počtu stažení, a tak jeho vývojář Dong Nguyen z reklam a in-app nákupů inkasoval každý den 50 tisíc dolarů (1,1 milionu korun)!



Flappy Bird se letos znovu dostane na smartphony s Androidem a iOS. Před 10 lety z obchodů zmizel, protože byl příliš návykový, a ani teď to nevypadá, že by se na tom mělo něco změnit...

Jenže, 10. února 2014 vše skončilo. Hra se na Androidu ohřála jen dva týdny, načež z Google Play, stejně jako z App Storu, zmizela. Vývojář hru zrušil, protože vyšlo najevo, že je extrémně návyková. Třeba natolik, že iPhony s instalovanou hrou Flappy Bird se na Ebay prodávaly i za několik stovek tisíc dolarů. Po deseti letech se však Flappy Bird vrací na mobily, a tentokrát v tom nebude sám. Společnost mu budou dělat další osmibitové postavičky – Quirky, Tekno, Trixy a Peng. V čem bude tato hříčka stejná, a v čem zase naopak jiná?

Úrovně, herní režimy, více postaviček...

Zůstává osmibitová grafika, byť lehce pozměněná. Do hry však přibude zjednodušený režim, který vyřeší problém první generace hry, která byla extrémně náročná. Dále se dostane na basketbalový režim, v němž se budete strefovat do košů nebo „bitva“ s dalšími 99 ptáky. Očekává se i systém levelování, hraní v různých „prostředích“ nebo mikrotransakce. A jestli byla už první generace hry hodně návyková, tak s novou generací to už v tuto chvíli nevypadá o nic lépe.

Hra Flappy Bird první generace překonala hranici 50 milionů stažení. Dodnes na aplikačních portálech najdete stovky různých kopií, které ani v nejmenším nedosahují popularity a počtu stažení originálu. Dokáží vývojáři nové verze hry přidat dalších 50 milionů hráčů? Hra bude na App Storu a Google Play dostupná ještě letos, přesný časový rámec zatím neznáme.

Nová verze Flappy Bird a ohlédnutí deset let nazpět:

Přesto bychom starou a novou verzi hry neměli srovnávat. Její původní autor, Dong Nguyen, se od nové verze na sociální síti X distancoval. Stojí za ní studio Gametech Holding LLC, které nejdříve napadlo ochrannou známku na hru Flappy Bird, a poté ji získalo zdarma. Otazníky vzbuzuje i odhalená integrace Web3/crypto, resp. provázání s kryptopeněženkami. Zatím jsou však tyto reference jen na webu, a není jasné, zda se promítnou i do připravované hry.

Zdroj: Flappybird