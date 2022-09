Finanční krizi navzdory. Lidé rekordně nakupují drahé smartphony

Na MobilManii pravidelně monitorujeme prodeje smartphonů jako celek, ovšem čas od času se objeví i zajímavé dílčí statistiky. Nyní se objevila jedna taková zaměřující se na trh těch úplně nejdražších telefonů. Ukazuje se, že navzdory zhoršené finanční situaci na mnoha trzích to zatím zákazníky nijak neovlivnilo v šetření a výběru smartphonů.



Zákazníci letos rekordně nakupovali ultra prémiové smartphony s cenou nad 1000 dolarů. (obr.: Counterpoint)

Podle dat agentury Counterpoint je to právě naopak a druhý kvartál tohoto roku se stal dokonce historicky rekordní v prodeji těch úplně nejdražších smartphonů. Zde je potřeba si úvodem vysvětlit, že agentura prémiové smartphony dělí na tři kategorie. To nejlevnější jsou dostupné prémiové telefony, což je kategorie, kam spadají telefony vyšší třídy od cca 400 do 599 dolarů (10 do 15 tisíc korun).

Výše jsou pak prémiové smartphony s cenou od 600 - 800 dolarů (15 000 Kč do 20 000 Kč). Nejvyšší kategorií je pak Ultra Premium, kterou ještě detailněji dělí na smartphony s cenou 800-999 dolarů (20 000 - 25 000 Kč) a ceny nad 1000 dolarů (nad 25 000 Kč). Právě poslední zmíněná kategorie úplně těch nejdražších smartphonů stojí za zmíněným růstem prodejů.

Apple králem prémiového segmentu

Přestože ještě v loňském druhém kvartále ty nejdražší smartphony představovaly pouze 12 % prodejů dražších smartphonů, letos už šlo o celých 26 %, což znamená, že lidi se rozhodli více nakupovat to nejlepší na trhu. To paradoxně na úkor vyšší třídy nebo-li cenově dostupných prémiových modelů, které se v prodejích více než o třetinu meziročně propadly.



Největší podíl mezi prodeji prémiových smartphonů má jednoznačně Apple. (obr.: Counterpoint)

Když se na trh prémiových smartphonů podíváme detailněji dle značek, uvidíme, že zde jasně dominuje Apple, který letos svou pozici opět nepatrně posílil a jeho iPhony představovaly 57 % ze všech prodaných přístrojů na trhu. Druhou příčku zde drží Samsung s podílem 19 %. Velký úspěch zaznamenalo Vivo, které rovněž posílilo a dnes už má s prémiovými telefony tržní podíl 4 % stejně jako Oppo či Xiaomi. Uvidíme jak se statistiky budou měnit v dalších měsících.

