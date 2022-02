Finové chtějí změnit trh s použitými telefony. Levné repasované iPhony prodávají i v Česku

V současné době funguje finská firma Swappie na patnácti trzích v Evropě, kde vykupuje, repasuje a znovu vrací do oběhu iPhony. A tím, jak sama uvádí, „napomáhá ke snížení elektronického odpadu v rámci interní strategie udržitelnosti“. Značka se opírá o ušetření emisí, což ale není zrovna nejpádnější argument, protože se bavíme jen v teoretické rovině úspory. Mnohem důležitější je to, že i starší iPhony si nakonec najdou svého majitele.

Swappie má vlastní továrny ve Finsku a Estonsku, kde dochází k testování a k servisu repasovaných zařízení. Ty se následně dostávají na trh s roční zárukou Swappie Warranty. Podle vyjádření firmy se repasované telefony podílí na prodeji všech smartphonů na světě jen deseti procenty. Zpět do oběhu se navíc dostává jen čtvrtina telefonů (zbytek tvoří bazarové telefony bez repase), takže potenciál k růstu trhu se zánovními telefony je stále obrovský.

Firma Swappie byla založena v roce 2016 a v posledních dvou pandemických letech výrazně rostla. Stala se lídrem s repasovanými chytrými telefony na trzích ve Švédsku, Finsku či Itálii a celkem již na trh dostala přes jeden milion repasovaných produktů.

Swappie už funguje i v Česku

Mezi 16 evropských trhu, kde Swappie funguje, patří i Česko. Prostřednictvím webových stránek si můžete koupit zánovní iPhone nebo odprodat ten stávající. V prvním případě patří mezi nejlevnější modely iPhone 7, iPhone 8, iPhone 7 Plus a iPhone 8 Plus. Ceny startují na metě tří tisíc korun. Na opačném spektru stojí iPhone 13 Pro Max, za něhož v repasované podobě zaplatíte téměř 30 tisíc.

Samotný nákup probíhá podobně jako v e-shopech. Po výběru modelu si můžete zvolit dostupnou barevnou variantu, kapacity pamětí a stav telefonu. Větší kapacita úložiště je za příplatek stejně jako vyšší kvalita telefonu, u nižší paměti a horšího stavu zase pár stovek ušetříte. Stav je hodnocen ve třech stupních:

Uspokojivý - Telefon bude mít silné známky opotřebení, například hlubší škrábance, promáčknutí a další stopy. Telefon je odemčený, plně otestovaný a funguje jako nový.

- Telefon bude mít silné známky opotřebení, například hlubší škrábance, promáčknutí a další stopy. Telefon je odemčený, plně otestovaný a funguje jako nový. Velmi dobrý - Telefon má viditelné známky opotřebení, například škrábance, promáčknutí a podobně. Telefon je odemčený, plně otestovaný a funguje jako nový.

- Telefon má viditelné známky opotřebení, například škrábance, promáčknutí a podobně. Telefon je odemčený, plně otestovaný a funguje jako nový. Jako nový - Telefon může mít lehké známky opotřebení, například drobné škrábance, ale žádné výrazné stopy. Telefon je odemčený, plně otestovaný a funguje jako nový.

Dostupné stavy telefonu se mohou lišit mezi barevnými a paměťovými variantami. Např. 32GB iPhone 7 hodnocený „Jako nový“ vychází ve 32GB variantě na 3 590 Kč. Po přidání do košíku vám Swappie podsouvá ochrannou fólii na displej za čtyři stovky a doplňkové příslušenství. Prezentované škrábance je totiž třeba nějak zamaskovat... Poštovné do Česka vychází na 199 korun, a kurýra (DHL, UPS) můžete očekávat do jednoho až tří dní od objednání. Platby probíhají přes platební karty, PayPal či Apple Pay.

Představení služby Swappie:

Pokud chcete naopak telefon nechat vykoupit, je třeba odpovědět na základní údaje o telefonu, k čemuž vám přistane odhadní výkupní cena. Konkrétně u 32GB u iPhonu 7 se bavíme o částce 1 460 Kč, a to za telefon v perfektním stavu bez škrábanců. Pak už stačí jen získat bezplatný přepravní štítek, nalepit na balík, pro nějž si přijede přepravní služba. V centrále dojde ke kompletnímu zhodnocení telefonu. Pokud s navrhovanou cenu nesouhlasíte, bude telefon bezplatně vrácen zpět. V opačném případě dojde ke smazání uživatelských dat a do 4 dnů od přijetí telefonu budete mít peníze na účtu.

Pokud tedy hledáte první iPhone pro děti, nemusíte investovat velké sumy peněz, ale vystačíte si s několika tisíci za repasovaný model.