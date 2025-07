Finská Nokia hledá na Redditu nové partnery. Mimo jiné i velkého mobilního výrobce, s nímž by mohla spolupracovat

Finská značka Nokia se se společností HMD rozloučila v loňském roce, což je patrné z toho, že HMD nyní nabízí smartphony převážně už pouze pod svou vlastní značkou. Přesto není vyloučeno, že bychom na trhu ještě někdy mohli spatřit chytré telefony s logem Nokia. Finská značka totiž aktivně hledá další partnery a výrobce, kterým by mohla licencovat svou značku. Zástupce Nokie doslova uvedl, že firma hledá „velkého mobilního výrobce". V případě mobilního byznysu však není komunitní síť Reddit zrovna tím pravým místem k navázání firemní spolupráce.



Finská Nokia na Redditu hledá velkého mobilního výrobce, se kterým by mohla spolupracovat

Nokia již dříve licencovala svou značku řadě firem, žádná z těchto spoluprací však do dnešních dnů nefunguje. HMD vyrábělo telefony, Streamview televize, RichGo sluchátka a příslušenství pro smartphony a OFF Global notebooky s logem Nokia. Samotná síťová divize Nokie byla v loňském roce údajně v hledáčku Samsungu, finská firma to však následně dementovala. Nokia zůstává i po letech věrná síťové infrastruktuře, s licencováním své značky však jinak nemá problém.

Oznámení ze strany Nokie by se dalo spíše očekávat formou tiskové zprávy než prakticky neviditelným příspěvkem na Redditu. Bude proto zajímavé sledovat, zda po volné značce Nokia u smartphonů sáhne některý ze zcela nových výrobců, nebo někdo ze stávajících. Na jedné straně je škoda, že tato nostalgická značka z trhu opět zmizela, na straně druhé se však doba od původních tlačítkových Nokií už hodně posunula kupředu a na nostalgickou notu nelze spoléhat do nekonečna.