Firefox pro Android chce získat více uživatelů. Nabídne 400 plnohodnotných rozšíření

Internetový prohlížeč Firefox, který je velmi dobře znám z desktopového prostředí, připravuje na polovinu prosince velkou novinku, ze které budou mít radost jeho uživatelé na Androidu. Co do počtu uživatelů je sice až za prohlížeči Chrome a Samsung Internet, funkcemi však bude zavedené dvojici více než zdatným konkurentem. 14. prosince totiž do mobilního prohlížeče dorazí plnohodnotná podpora rozšíření, kterých bude hned ze startu více než 400.



Mozilla má samostatné webové stránky, na kterých si prohlédnete všechna dostupná rozšíření pro mobilní verzi prohlížeče Firefox. Ostrý provoz plnohodnotných rozšíření odstartuje 14. prosince

Za čtrnáct dní tak budou moci uživatelé Androidu ve svém mobilním prohlížeči Firefox aktivovat libovolná rozšíření z webu addons.mozilla.org, která mají ve svém popisku uvedenou podporu mobilních zařízení. Rozšíření byla v mobilním prohlížeči ještě před několika lety, ovšem od velkého redesignu před několika lety v mobilním prohlížeči chyběla plnohodnotná podpora rozšíření. To se však už za pár dní změní.

Spousta užitečných doplňků

Aby byla situace jednodušší, můžete si všechna rozšíření dostupná pro mobilní verzi Firefoxu prohlédnout na samostatné stránce. Mezi doporučovaná rozšíření patří blokátory reklam, správce hesel, addon, který z URL adres odstraní sledovací prvky, blokátor „neviditelného“ sledování, doplněk pro reverzní vyhledávání obrázků, pro převod textů do mluvené podoby, pro zobrazení tmavého režimu místo světlého pozadí, doplněk pro automatické přehrávání YouTube videí v HD, a další. Mozilla navíc přidala i nová rozšíření, která jsou určena pouze pro mobilní verzi prohlížeče.

A jak je na tom konkurence? Doplňky v prohlížeči nabízí i Samsung Internet, jenže byste je mohli spočítat maximálně na prstech obou rukou. V případě nejpoužívanějšího Google Chrome dokonce doplňky chybí úplně. Pochopitelně ale jen v mobilní verzi, protože pro nejpoužívanější desktopový prohlížeč jsou rozšíření běžně k dispozici. Aplikaci Firefox pro Android bezplatně stáhnete zde.

Představení prohlížeče Firefox for Android: