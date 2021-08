Fitbit Charge 5. Nejpokročilejší chytrý náramek dostane podporu EKG

Značka Fitbit je v segmentu fitness nositelností známým pojmem, a to jak v oblasti chytrých hodinek, tak fitness náramků. Vzestupného trendu si v nedávné době všimnul i Google, který značku Fitbit odkoupil a má s ní velké plány.

Všeobecně se očekávalo, že by značka mohla na dnešní tiskové akci představit i chytré hodinky s novou verzí Wear OS, ovšem nestalo se tak. Jedinou novinkou (a to zcela zásadní) se stal špičkový náramek Fitbit Charge 5, a to s příslibem, že nová generace hodinek bude záhy následovat.

Fitness náramek s EKG

Nová generace fitness náramku dostala do výbavy v rozích zakulacený AMOLED displej, který zaručí, že i na přímém slunci na zobrazovacím panelu vše bez větších problémů přečtete. Displej je 2× jasnější, než u Fitbit Charge 4, navíc podporuje režim Always On, takže stačí jeden pohled na náramek při cvičení, a hned víte, jak jste na tom. Součástí softwarové výbavy je více než 20 barevných ciferníků, které si můžete uživatelsky upravit. Na jedno nabití vydrží náramek až sedm dní.



Náramek Fitbit Charge 5 se bude nabízet v těchto třech barevných variantách

Displej je vsazen do kovového těla s odolností 5ATM, které je mezigeneračně o 10 procent štíhlejší. Největší inovace je však v tom, že samotné kovové boky slouží jako elektrody pro měření EKG (bude funkční i v Česku), resp. pro měření stresu. Fitbit k němu využívá EDA senzor, který měří úroveň stresu prostřednictvím drobných změn v potních žlázách na prstech.

Na měření stresu navazují funkce pro „duševní pohodu“. Fitbit se spojil s tvůrci aplikace Calm, která je jedničkou v oblasti spánku, meditace a relaxace, a tento obsah bude nabízen prostřednictvím režimů, které mají pomoci se snížením stresu. K náramku bude připraveno více než 300 meditačních a uklidňujících cvičení v angličtině, která budou k dispozici uživatelům služby Fitbit Premium. Počítá se však i s tím, že část relaxačního obsahu nebude zpoplatněna.

Videopředstavení náramku Fitbit Charge 5:

Hlavní funkcí náramku je i tentokrát tzv. Denní skóre připravenosti. Na základě monitoringu dat hodinky zjistí, zda jste připraveni na trénink, nebo zda vaše tělo ještě potřebuje regenerovat. Toto skóre se počítá z vašich posledních aktivit, změřeného HRV (variabilita srdečního rytmu) a z posledního spánku. Pokud se náramek rozhodně pro některou z variant, přímo na displeji uvidíte, proč tak učinil. V rámci měření můžete počítat s evidencí spánku, srdečního tepu (24/7 včetně upozornění na mezní hodnoty), okysličení krve (včetně Vo2 Max) nebo s měřením spánku.

Hodinky sledují jednotlivé spánkové fáze, a počítají vám spánkové skóre a dokáží vás i „chytře“ vzbudit. A to v ideální čas, abyste hned po ránu nebyli unavení. Pro členy Fitbit Premium budou k dispozici podrobnější analýzy a návrhy, jak zlepšit kvalitu spánku. Náramek zvládne automaticky detekovat cvičení, ručně můžete ze zápěstí vybírat z více než 20ti cvičebních režimů. Při pohybu v terénu se vám do detailů aktivit může díky podpoře GPS uložit i vaše trasa.

Mobilní platby a notifikace (jen z Androidu)

Kompletní přehled o celkovém zdraví nabídne karta Zdravotní metriky v mobilní aplikaci Fitbit. Ta poskytuje základní informace o dechové frekvenci, teplotě těla nebo třeba o okysličení krve. Pokud budete mít aktivní předplatné Fitbit Premium, můžete v aplikaci sledovat i dlouhodobé trendy. Samotný náramek lze spojit se smartphony, na nichž běží iOS a Android, ovšem rychlé odpovědi na příchozí hovory a zprávy jsou možné pouze u Androidu. Stejně tak můžete počítat i s notifikacemi na zápěstí z vašeho smartphonu.

A pokud jste ještě nikdy neměli aktivní předplatné Fitbit Premium, máme pro vás dobrou zprávu. Pro nové uživatele Fitbit Charge 5 je připraveno šestiměsíční bezplatné předplatné služby FItbit Premium. Předobjednávky náramku startují již dnes, a to na webu výrobce a u vybraných partnerů. Stát bude 4 990 Kč.