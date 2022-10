Fitbit Sense 2 je fitness králem zápěstí. Jednoduchost vyváží až týdenní výdrž na baterii

Fitbit je už sice v područí Googlu, stále však zdánlivě pokračuje v zajetých kolejích. Vlivy Googlu jsou zatím vidět jen nepatrně, i tak je však nový model hodinek Fitbit Sense 2 brán jako letošní nejvýše postavený model hodinek, které „umí“ vše. Souběžně oznámená Versa 4 sice vypadá úplně identicky, v rámci úsporných opatření však chybí některá měřidla. Jenže celek mezigeneračně přišel o některé funkce, prostředí není úplně svižné a ve finále se produkt maskuje spíše za fitness náramek. Má stále co nabídnout?

Sense 2 jsou minimalistické hodinky se čtvercovým displejem, které na zápěstí působí trochu nenápadně. Mají tenké kovové tělo s odolností 5ATM, do něhož je zapuštěný 1,6" OLED displej krytý Gorilla Glass. Panel je příjemně zakulacen a zakřiven směrem ke krajům, do nichž Fitbit umně integroval dvě elektrody. Při měření EKG tak budou stačit dva prsty do úhlopříčky, a nebudete muset dělat žádné zápasnické chvaty.



Fitbit Sense 2 jsme si vyzkoušeli

Displej je samozřejmě dotykový, a poradí si i se základními ovládacími gesty, pohybem do stran přecházíte mezi obrazovky pohotovostního režimu, shora vysouváte rychlé volby, zespod potom poslední notifikace. Posunutí z levého kraje doprava značí návrat zpět, samotné prostředí FitbitOS vyspělo, ale, spíše než hodinky, vám bude připomínat fitness náramek.

Ještě, když si tu a tam všimnete, že zobrazení okna či přechodu mezi obrazovkami je trochu zpomalené. To je patrné i při startu cvičení, kdy na vás svítí ikona, kterou zběsile mačkáte, a vlastně ani nevíte, zdali už cvičení začalo nebo se tak teprve stane. Máme však hodinky s první verzi softwaru, a právě pomalejší reakce by se tímto daly omluvit.



Ftibit Sense 2 jsou doslova hodinkami do dlaně. Z vnitřní strany je umístěno hned několik měřidel i piny pro nabíjení. Vítaným přídavkem je boční fyzické tlačítko

Hlavní nabídka je fixní, nemůžete si s ní nijak pohrát, jen aplikace odinstalovat. V tom případě z plochy zmizí. Ovšem už samotné aplikace jsou mezigeneračně cestou zpět. Zatímco u předchůdce si alespoň pár nových kousků stáhnete z obchodu Fitbitu, u nové generace hodinek jej Fitbit z nabídky opominul. Nic nového si tak do hodinek nestáhnete.



Notifikace, hlavní nabídka, rychlé odpovědi

Určitý obsah navíc sice dostanete, ale až časem. Do Sense 2 dorazí mapové podklady od Googlu, či Peněženka pro platby přes Google Pay. Stejně tak aktuální generace hodinek ještě neumí ze zápěstí přes Bluetooth přímo vyřídit hovor, to se naučí až časem. Už teď jej tedy můžete přijmout, ale hodinky jej přijmou jen na telefonu, kde máte pokračovat s mluvením. Ale musíte na to přijít sami, hodinky vám to nijak nesdělí...



EDA, měřič tepové frekvence a start cvičení

Maximem jsou tak notifikace, přičemž reagovat lze jen na hovory či na textovky. Pokud byste chtěli přímo z hodinek vytočit číslo nebo napsat zprávu (alespoň předpřipravenou reakci), budete mít smůlu. Některá omezení prostě postrádají logiku.

Boční tlačítkem si otevřete hlavní nabídku, popř. na jeho podržení můžete nastavit spuštění libovolné funkce, např. plateb Fitbit Pay nebo hlasového asistenta. Tím však není paradoxně Google Play, ale Amazon Alexa. A to je velmi nelogický krok, který Fitbit nikde blíže nevysvětluje. Máme tu produkt od Googlu, který spadá do ekosystému Googlu, a máme tu Alexu... Proč?



Základní balení skrývá mimo hodinek i nabíjecí kolébku a větší řemínek

Nestandardní záležitosti pokračují i u ciferníků. Protože zmizel obchod Fitbitu, máte ciferníků maximálně 100. Je to více než dostatečný počat, ale někomu může připadat, že jej výrobce zbytečně připravil o funkce, které by „nic neřešily“. Ve světle Pixel Watch je jasné, že musel Google ambice Fitbitů trochu utlumit, ale třeba chybějící, resp. vypnutá, Wi-Fi, či konec poslechu offline hudby, to už je citelná ztráta.

Na zápěstí o nich ani nevíte

Sense 2 musíme nechat, že jsou lehčí a kompaktnější, než u předchůdce. Jedná se tak o jedny z mála „hodinek“, která mohou mít na zápěstí i v noci při psaní, a to anichž bych o nich věděl. Nikdy se mi nestalo, že bych o ně nedopatřením zaháknul mikinu nebo svetr, či někde zavadil. Druhou potěšitelnou stránkou je výdrž, nabíjet zhruba jednou za týden, to se prostě počítá. Hodinky jsem si sundával prakticky jen do vany a sprchy.

Hodinky na zápěstí pravidelně měří srdeční tep, ve spánku přidají okysličení krve, které je součást statistik, které přispívají k vašemu celkovému spánkovému skóre a profilu, které reprezentuje určité zvíře. Jenže, k tomu potřebujete monitoring v noci po dobu dvou týdnů, třeba takovému teploměru stačí jen pár dní, aby dokázal odhadnout posun teploty těla přes noc. Skóre denní připravenosti po mě chtělo, ať nosím hodinky neustále na ruce, což jsem svědomitě dělal. Ale bez kýženého výsledku.



Fitbit rozprostřel dvě elektrody na kraje displeje, detail mechanismu přibaleného silikonového pásku

EKG jednoduše natočíte položením prstů na displej, měření EDA odezvy však vyžaduje na displej položit celou dlaň, takže si displej čas od času zapatláte. Je tu však i cEDA snímač, který měří odezvu těla kontinuálně. Ostatně, měření EDA je prvním krokem, jak se zbavit stresu, když vám na hodinkách přistane výstraha. Ty se mimochodem týkají i vaší nečinnosti, resp. chybějícímu počtu kroků ve stanoveném intervalu.

Vibrace jsou v tomto případě kontinuální a velmi intenzivní, což je mnohdy až přes čáru. Funkci lze naštěstí vypnout. Stačilo by přitom duplikovat běžné notifikace, které vibrují „tak akorát“, takže i při přeslechnutí vibrujícího telefonu v kapse máte šanci zjistit příchozí hovor. Líbí se nám i upravitelné ciferníky, které vám nejdůležitější metriky ukáží hned na první pohled.



Mobilní aplikace Fitbit - dashboard, denní souhrn, cvičení, teplota, srdeční tep a nastavení připomínek pohybu

Mnohem lepší je však prohlížení naměřených informací v mobilní aplikaci Fitbit. Byť některé volby jsou trochu skryty, pokud máte prémiový účet, zjistíte, že hodinky toho zaznamenávají daleko více, a vše s popisky a vysvětlením v češtině. Premium předplatné na půl roku navíc k hodinkám dostanete zdarma, je určeno pro nové uživatele nebo pro ty, kteří se k Fitbitu vrací po delší době...

Cena a zase ta cena

...jenže, novinek rozhodně mnoho. Spektrum měřených dat se nijak nerozrostlo, a z funkcí hodinek se spíše ubíralo. Wi-Fi je vypnutá, interní paměť chybí, obchod s aplikacemi zmizel. Hodinky pár funkcí dostanou, ale až v budoucí aktualizaci0 Kdy přesně, není jasné. A přesnost GPS rozhodně není taková, jakou bychom si při pohledu na cenu v ideálním případě představovali.

Na českém trhu hodinky stojí 7 700 Kč, a to je s ohledem na negativa stále dost vysoká cena. Google až příliš nápadně potřeboval snížit benefity Sense 2, takže je to do očí bijící. Ale netroufáme si tvrdit, že zhoršení Fitbitů automaticky vylepší prodeje Pixel Watch.

Ty mimochodem stojí jen o trochu více, a, i když mají své mouchy, můžete si na trhu v podobné cenové relaci vybrat i další plnohodnotné chytré hodinky s větší porcí funkcí a možností. Musíte jen překousnout, že konkurence nevydrží na jedno nabití tak dlouho, jako Sense 2. V tom tento model zcela jasně kraluje a navrch přidává slušnou porci zdravotních dat. Jenže, to často umí i konkurence v bezplatném režimu.

Klady:

Jednoduché uživatelské rozhraní, snadno se zorientujete

Bohaté spektrum měření zdravotních dat

Displej s umně schovanými elektrodami

nový snímač cEDA, kontinuální měření tepu

Velká výdrž na jedno nabití (6 až 8 dní)

Velký výběr doplňkových řemínků

Zápory: