Fitbit ustupuje Googlu. Pixel Watch musí být výkonnější, než dříve oznámené nositelnosti od Fitbitu

Google odkoupil značku Fitbit v roce 2019, jenže od té doby na plnohodnotné hodinky od Fitbitu, třeba právě se systémem Wear OS, čekámemarně. Pár dní před premiérou Pixel Watch se ukazuje smutná pravda. Zatímco hodinky od Googlu si vezmou to nejlepší z Fitbitu, stávající produkty značky budou „nenápadně“ přesunuty na druhou kolej.

Fitbit teprve nedávno oznámil svou podzimní kolekci nositelností, jednalo se o dvojici modelů hodinek Fitbit Sense 2 a Versa 4, které se už se dostaly k prvním majitelům. Jenže oproti dřívějším generacím, u nichž fungovalo vše jako na drátkách, dochází k tomu, že některé funkce z výbavy uměle zmizely. Nové modely hodinek např. ztratily podporu Wi-Fi či ovladání hudebního přehrávání na zápěstí, muziku si navíc nepustíte ani ze Spotify.



Podzimní kolekce nositelností od Fitbitu

Zatímco u dřívějších modelů jste si mohli v obchodě od Fitbitu stáhnout prakticky jakékoliv dostupné ciferníky, nově jich máte jen stovku předinstalovanou. Aplikace třetích stran navíc hlásí ústup ze scény, protože v nových hodinkách chybí samostatný obchod! Spolehnout se tak musíte jen na předinstalovaných 11 aplikací, a tím to končí. Ze zápěstí už neobsloužíte hovory a u produktu od Googlu je zarážející ještě jedna zásadní vlastnost.

Google Assistent, chlouba Googlu, který jej cpe doslova kamkoliv, je u Fitbitu nahrazen asistentem Amazon Alexa. A podle informací od moderátorů fóra Fitbitu se se zavedením Google Assistanta do dvou modelů hodinek nepočítá.

Google měl skvělou šanci dostat do hodinek novou verzi Wear OS, jenže místo toho u nových modelů vsadil na novou verzi Fitbit OS. Ten sice hodně připomíná Wear OS, ovšem funkčně na tento systém ještě nedosahuje. Třeba takové Google Mapy a platební peněženka dorazí až s budoucí aktualizací. Google tak bude evidentně protěžovat chystané hodinky Pixel Watch na úkor Sense 2 a Versa 4.

Představení Fitbit Sense 2:

Chystané hodinky by měly dokázat změřit to stejné, co Fitbity, jenže by měly vydržet o něco méně na jedno nabití. A zřejmě proto Google sáhl k nepopulárnímu kroku a z Fitbitů odebral některé funkce. Z přímého srovnání tak Pixel Watch vzejdou lépe, jenže za jakou cenu? Další generace zařízení s logem Fitbit má dosti nejistou budoucnost...