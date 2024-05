Fitness aplikace Strava přináší hromadu novinek. Tmavý režim, nejlepší noční trasy a rodinný tarif

Americká sportovní platforma Strava představila v rámci živého streamu Camp Strava celou řadu zajímavých novinek. Ty nejdůležitější pak prezentovala na svém blogu Strava Stories. Pojďme se tedy společně podívat na to, na jaké funkce se můžete v nejbližších měsících těšit.

První novinka se jmenuje „Athlete Intelligence“. Její spuštění má proběhnout v průběhu letošního roku a bude dostupná pouze prémiovým uživatelům. Tato funkce využívá umělou inteligenci k tomu, aby z dat o absolvovaných bězích, jízdách na kole, procházkách nebo túrách vytvořila snadno pochopitelný souhrn. Strava nepotvrdila, zda je základem této funkce některý z modelů GPT-X od OpenAI či jiný model.

Uživatelé díky tomu získají jasný přehled o tom, čeho dosáhli, a jak výsledky zapadají do jejich fitness cílů a tréninkového plánu. Funkce Athlete Intelligence umožní lepší pochopení vlivu aktivit na zdraví a kondici, což by mělo pomoci lépe plánovat a optimalizovat další tréninky.

Konec podvádění v žebříčcích

Další funkce se zaměřuje na zajištění korektních výsledků v žebříčcích segmentů a výzev. Pomocí strojového učení, trénovaného na milionech aktivit, dokáže systém identifikovat a odstraňovat „sporné“ či pochybné aktivity, které mohou zkreslovat výsledky (např. jízdu na elektrokole deklarovanou jako absolvovanou na kole). Důvodem je skutečnost, že někteří uživatelé podvádějí, aby v žebříčcích dosáhli vysokých pozic.

Strava oznámila hromadu novinek

Toto opatření má zajistit, že poctivě vydobytou pozici nebudou kazit chybná data. Díky tomu by nemělo docházet k nespravedlivému zvýhodnění některých uživatelů. Cílem je vytvořit rovné podmínky pro všechny a zpříjemnit soutěžení v rámci platformy.

„V minulém roce implementoval náš vývojový tým do stávajících nástrojů pro automatické označování nová logická pravidla a nyní využíváme novější technologie k poskytování jedné z funkcí, které si naši sportovci žádají,“ uvedl hlavní produktový ředitel Matt Salazar.

Lepší statistiky, mapy a heatmapy

Strava dále připravuje výrazné vylepšení stránek se zobrazením aktivit, kde hodlá přinášet podrobnější přehledy a mapy. Nový design sjednotí všechny důležité statistiky do jednoho místa, což usnadní jejich prohlížení a případnou analýzu.

Mapa aktivit bude přepracována tak, aby zahrnovala důležité momenty tréninků, jako je rychlost v průběhu času, segmenty, pořízené fotografie, místa, kde uživatelé dosáhli nejlepších výkonů, a další údaje. Cílem tohoto přístupu je umožnit uživatelům lépe porozumět výsledkům a získat detailní pohled na výkony a dosažené cíle.

Další novinky se jmenují „Weekly Heatmaps“ a „Night Heatmaps“. Nabídnou uživatelům Stravy podrobnější pohled na oblíbené trasy v závislosti na čase. Weekly Heatmaps budou zobrazovat trasy aktivit za posledních sedm dní, což je užitečné například při plánování výletů v neznámém místě nebo pokud chcete zjistit aktuální stav cest a stezek.

Night Heatmaps pak ukazují mapy aktivit, které probíhají za tmy. Díky tomu budou moci uživatelé zjistit, které silnice a stezky jsou frekventované i po setmění, což může zvýšit jejich bezpečnost při nočních aktivitách. Obě funkce budou poskytovat lepší přehled o tom, kdy, kde a které trasy jsou nejvíce využívány.

Jiný pohled na aktivity

Zmínit musíme i novinku v podobě funkce „Flyovers“, která nabídne jedinečný pohled na absolvované aktivity. Místo statické mapy bude zobrazovat cvičení v podobě animované 3D mapy, která dynamicky ukazuje statistiky a průběh aktivity.

Flyover provede uživatele trasou jako dron, sledující každý pohyb, což přináší nový a vzrušující způsob, jak si připomenout a třeba i oslavit své výkony. Animované přehledy bude navíc možné sdílet na sociálních sítích. Po dokončení aktivity si tak sportovci mohou pohodlně sednout, prohlédnout si celou trasu a s hrdostí říct: „Tohle jsem dokázal/a!“

Strava také vyslechla přání uživatelů a koncem léta tohoto roku přinese do mobilních aplikací druhou nejžádanější funkci: noční, respektive tmavý režim. Bude tedy možné přepnout aplikaci do tmavého režimu, což je ideální pro použití v noci nebo ve tmavých podmínkách a zároveň to v případě telefonů s OLED obrazovkou šetří energii. Tmavý režim bude k dispozici prémiovým i bezplatným uživatelům.

Chystá se rodinné předplatné

Strava se podobně jako jiné online služby s předplatným, jako je například Spotify, nově zaměřuje na takzvaný „rodinný tarif“ (Family Plan), který má přilákat více uživatelů skrze slevy a zvýšit počet lidí využívajících tuto platformu. V rámci jednoho rodinného plánu se budou moci zaregistrovat až čtyři osoby včetně primárního předplatitele. Cena ročního předplatného zatím nebyla zveřejněna.

Označení „rodinný tarif“ je v tomto případě trochu zavádějící, protože nemusí jít o skutečné členy rodiny ani nikoho žijícího na stejné adrese. Stačí, když všichni zúčastnění žijí ve stejné zemi. Uvolnění definice „rodiny“ v tomto kontextu dává smysl, protože rodiny Stravu nevyužívají stejným způsobem jako třeba Netflix nebo Spotify. Nový tarif bude spuštěn ve „vybraných zemích“ letos v létě, počínaje Austrálií a Kanadou.