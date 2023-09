Fitness hodinky pro běžné uživatele. Garmin Vívoactive 5 s AMOLED displejem vydrží v provozu až 11 dní

Mít v portfoliu našlapané hodinky s cenou přes 30 tisíc korun je sice důležitý aspekt tradiční značky, prodejům však velmi často dominují spíše levnější modely, které umí skloubit zajímavou výbavu s atraktivní cenou. Přesně k tomu slouží u Garminu hodinková řada Vívoactive, která po čtyřech letech dostala potřebný upgrade. Fitness hodinky mají nově AMOLED, vylepšily výdrž na jedno nabití a snížily cenu. Jejich základem i nadále zůstává „know how“ a známé funkce pocházející z dražších modelů vyšší řady Venu.

Cílem hodinek Vívoactive 5 je zpřístupnit sledování fitness v nižší cenové hladině, hodinky si tak vzaly spoustu funkcí z výše postaveného modelu Venu 3, který byl oznámený koncem prázdnin. Hlavní mezigenerační změnou prošel displej, nově se jedná o 1,2" AMOLED s rozlišením 390 × 390 pix doplněný režimem Always On, který kryje Gorilla Glass 3. Panel je vsazen do polymerového dýnka s hliníkovou lunetou, které nám dosti připomíná hodinky Galaxy Watch Active2 od Samsungu. Tělo má zvýšenou odolnost 5 ATM, a v základu je k němu připojený silikonový řemínek.



Garmin Vívoactive 5 se budou nabízet ve čtyřech barevných provedeních

Hodinkám stále chybí mikrofon, ze zápěstí si s nimi i tentokrát nezvoláte, ale z prostředí už můžete alespoň reagovat textově. Daleko větší změnou prošla baterie, která může hodinky pohánět až po dobu 11 dní na jedno nabití, resp 21 hodin s aktivní GPS. Oproti předchůdci se jedná o tři dny, resp. o tři hodiny, delší výdrž. Snímač srdečního tepu byl vylepšen ze třetí na čtvrtou generaci, sluší se ale zmínit, že řada Venu už využívá snímač páté generace. Jenže, to je něco, co běžné uživatele příliš trápit nebude.

Do hodinek přibyla podpora HIIT (High Intensity Interval Training) aktivit a cvičení, variabilita srdečního tepu, funkce Body Battery (víte kdy cvičit, a kdy odpočívat), fitness věku, trenéra Garmin a spánkového poradce. Hodinky nově rozeznají deset dalších druhů cvičení a mj. mají i měření pohybu v rámci celého dne pro vozíčkáře, a k tomu přidávají i detekci specifických cvičebních režimů. Vívoactive 5 vám změří tepovou frekvenci, okysličení krve a detekují i kvalitu spánku nebo frekvenci dýchání.

Představení hodinek Garmin Vívoactive 5:

H1odinky jsou kompatibilní s iPhony i Androidy, mají samostatný hudební přehrávač (poslech jen přes sluchátka) a zaplatíte s nimi bezkontaktně přes Garmin Pay. Hodinky se v Česku nabízejí v černé, bílé, modré a fialové, a to za 7 190 Kč. Oproti dražším Venu 3 jim chybí barometrický výškoměr, mají nižší výdrž a již zmiňovaný starší typ snímače srdečního tepu. Jenže při pořízení Vívoactive 5 ušetříte téměř pět tisíc korun.

Hlavní rozdíly oproti Vívoactive 4:

AMOLED displej

návrat k jednotnému 42mm tělu

sledování pohybu vozíčkářů

nové funkce - Spánkový poradce, Denní souhrn, Ranní report,...

upgrate snímače srdečního tepu ze třetí na čtvrtou generaci

postrádá barometrický výškoměr a s ním spojenou detekci aktivit

Nejůdležitější funkce, které má navíc dražší Venu 3: