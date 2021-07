Focení z nové perspektivy. Vivo chce do smartphonu integrovat létající dron

Smartphony jsou poslední roky jen nudné placky, až na oživení v podobě několika skládacích telefonů nebo výsuvných konstrukcí. Skoro šílený se tedy zdá patent od firmy Vivo. To přišlo s nápadem vměstnat dovnitř těla telefonu dron. Šlo by o malé zařízení, které by se vysunulo v šuplíčku z vrchní strany telefonu, podobně jako to známe z periskopických fotoaparátů.

Hlavním cílem dronu by bylo rozšířit možnosti fotografování, jelikož by umožnil snímat fotky mobilem z jiné perspektivy. Malá kvadrokoptéra by měla být osazena rovnou dvěma fotoaparáty pro různé úhly záběru a samozřejmě trojicí infračervených senzorů pro orientaci v prostoru a vyhýbání se překážkám.

Náročná miniaturizace

Návrh je samozřejmě čistě v podobě patentu a nikdy se nemusí dočkat své realizace, nicméně už je jen k zamyšlení, jak by toho chtělo Vivo docílit. I dnešní nejmenší drony na trhu by s integrací do těla telefonu znamenaly i velké zvětšení těla smartphonu.

Jen pro srovnání, dron zobrazený v patentu designem velmi připomíná mini dron Air Pix selfie určený pro focení selfíček, ale i ten rozměrově odpovídá dnešním kompaktním telefonům. Miniaturizace by tedy byla náročná, a navíc by se tak mohla negativně projevit i na kvalitě kamer dronu.

K čemu slouží drony v praxi?

Zdroj: LetsGoDigital