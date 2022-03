Fooder je jako Tinder. Jen je český a místo protějšku v něm hledáte nejlepší jídlo v okolí

V Česku před měsícem odstartovala nová aplikace Fooder pro všechny milovníky dobrého jídla. S trochou nadsázky vypadá a funguje podobně jako Tinder, ovšem místo ideálního protějšku zde člověk hledá vhodné jídlo. Aplikace má jednoduché prostředí, kde se zobrazují jednotlivé karty s jídlem mezi kterými se přechází swajpováním.



V aplikaci můžete swajpovat, filtrovat, dávat srdíčka, případně si rovnou zarezervovat místo v dané restauraci.

Cílem je, aby fotky vypadaly lákavě a oslovily uživatele. Zároveň však rovnou uvidí podnik, místo kde si jej může dát, jeho cenu a snadno si přímo v kartě s jídlem může přímo rezervovat místo přímo v restauraci. Restaurace jsou samozřejmě doplněny o adresy, takže u každé karty s jídlem máte rychlou volbu navigace k restauraci. Aplikace je samozřejmě opatřena i filtry. Hned v záhlaví aplikace nad kartami s jídlem lze zvolit druhy jídel a od české kuchyně až po exotiku.

Filtrovat lze samozřejmě i podle cenového rozpětí, lokality a vzdálenosti od polohy uživatele. Jednotlivá jídla lze hodnotit srdíčkem, čímž se i uloží do výběru, kde je bude mít po ruce pro příště. Přestože aplikace odstartovala teprve v únoru už nyní se tvůrci chlubí enormním zájmem jak ze strany uživatelů tak provozovatelů restaurací. Za aktivní používání jsou pak uživatelé odměněni coiny, které budou v budoucnu možné přeměnit i ve slevové vouchery.

Aplikace už má na kontě tisíce stažení, přestože první týdny fungovala pouze pro iOS a aplikace pro Android dorazila až v březnu. Nachází se v ní už také přes 4 000 fotek s jídly od provozovatelů restaurací, hospod, bister nebo kaváren. Do aplikace se připojili už i renomované skupiny restaurací jako je Ambiente, Hospodka a Together a podle tvůrců aplikace počet stále roste. Zatím sice funguje jen v ČR, ovšem její ambicí je rozšíření dále do Evropy. Aplikace je aktuálně zdarma pro Android i iOS.

