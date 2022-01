Fortnite se vrací na iOS. V rámci uzavřené betaverze si zahrajete na iPhonech v prohlížeči Safari

Fortnite už si brzy zase zahraje na systému iOS. Ne, aplikace se jen tak nevrátí do aplikačního obchodu AppStore, a to proto, že obě společnosti i nadále vedou vleklý soudní spor o peníze. Fortnite bojuje proti otevřenosti platformy iOS a „desátkům“ pro Apple za in-app nákupy, druhá strana se zase brání bezpečností ekosystému a jde jí v první řadě, samozřejmě, o peníze. I přesto se Fortnite vrací na iOS, a to díky streamovací službě GeForce Now.

Nvidia pro všechny členy programu GeForce Now otevřela předregistraci, v rámci které si můžete v časově omezené uzavřené betě zahrát streamovanou verzi Fortnite. U iOS budete potřebovat webový prohlížeč Safari, u Androidů si vystačíte s mobilní aplikací GeForce Now. Nvidia dodává, že se jedná o novou verzi hry, která je uzpůsobena pro čistě dotykové ovládání. Při cloudovém hraní tedy nebudete potřebovat gamepad, myš ani klávesnici.

Pokud si chcete zahrát streamovaný Fortnite na mobilu, budete v první řadě potřebovat stabilní internetové připojení. Následně je třeba přihlásit se na těchto webových stránkách a přidat se do „waitlistu“. Nvidia dodává, že šanci na to, že budete pozvání do uzavřené bety, mají majitelé Free a Priority účtů úplně stejnou.

Představovací video služby GeForce Now:

Zdroj Nvidia Blog