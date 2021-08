Fossil chystá šestou generaci hodinek. V operačním systému má prsty Samsung

Německý web WinFuture vypálil do éteru další novinku, tentokrát šestou generaci chytrých hodinek značky Fossil, která by měla dostat do výbavy operační systém Wear OS, na němž společně s Googlem spolupracoval i jihokorejský Samsung.

Řada hodinek Fossil Gen 6 dostane do výbavy 1,28" OLED displej s rozlišením 416 × 416 pix, těla s odolností 5ATM budou mít rozměry 42 a 44 mm. Nové hodinky by měly dostat do výbavy celou řadu senzorů, pro měření kroků, srdečního tepu, spánku či okysličení krve. Hodinky nabídnou i GPS pro záznam ušlé trasy, na jedno nabití mají vydržet při maximálním zápřahu až 24 hodin. V případě úsporného režimu se uvádí až týdenní výdrž. Hodinky se mohou těšit na rychlonabíjení, z nuly na 80 procent kapacity baterie je dobijete za pouhých 30 minut.

Představení páté generace hodinek Fossil:

Výpočetní výkon zajistí čipset Snapdragon Wear 4100+, který doplní 8GB interní paměť. Hodinky by se měly, alespoň podle zdroje, začít v Německu prodávat 27. září za cenu mezi 300 a 330 EUR, což dělá zhruba 7 600 až 8 400 korun. A protože se v Česku čile prodává jejích pátá generace, je zcela jisté, že i šestka zavítá na český trh. Drobnější modely hodinek s tenčími řemínky budou určeny primárně pro ženy.

Zdroj WinFuture