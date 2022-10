Fossil má první hodinky s Wear OS 3. Čekání na update zkrátí verze Gen 6 Wellness Edition

Fossil začne ještě do konce roku aktualizovat některé své starší modely hodinek, to však neznamená, že by měla značka rezignovat na nové modely hodinek. Fossil Gen 6 Wellness Edition však stojí někde na pomezí. Jedná se o loňský model hodinek, který je však jako první k dispozici s nejnovější verzí hodinkového systému od Googlu.

Hodinky tak i tentokrát běží na čipsetu Snapdragon 4100+ (věčná škoda, že hodinky už neběží na platformě W5+), a ani zbytek se příliš nezměnil. Velkou novinkou je však nová aplikace Welness, která zpřístupní měření okysličení krve, VO2 Max, zóny srdečního tepu a automatickou detekci cvičení. I mimo zapnutou detekci je nově k dispozici nepřetržitý monitoring srdečního tepu a počítat můžete i s vylepšenou detekcí spánku.



Fossil Gen 6 Wellness Edition jsou první hodinky značky se systémem Wear OS 3

Hodinky dostaly do výbavy 1,28" OLED displej, který je vsazený do 44mm těla. Hodinky je možné pořídit v černé, stříbrné a růžové, s ovládáním dotykovému displeji pomáhá dvojice bočních tlačítek a otočná korunka. Pásky mají rozměr 20 mm. Uvnitř běží, u Fossilu vůbec poprvé, operační systém Wear OS 3. A jeho součástí jsou populární aplikace od Googlu i další aplikace dostupné v tomto systému, např. Spotify. Operační paměť hodinek má kapacitu 1 GB, pak kapacitu 8 GB. Část z něj však zabírá systémová ROM.

Představení Fossil Gen 6 Wellness Edition:

Prodeje Fossil Gen 6 Wellness Edition odstartují 17. října. Stát mají 299 dolarů, což dělá v přepočtu a po započtení DPH zhruba 9 tisíc korun. Ve druhé polovině října současně odstartují aktualizace na Wear OS 3 u dřívějších modelů hodinek, na update se mohou těšit řady Gen 6, Michael Kors Gen 6 a Skagen Falster Gen 6.

Zdroj: Fossil, Androidauthority