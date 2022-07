Fossil vysvětluje nedávnou změnu rozhraní hodinek i mobilní aplikace. Update na Wear OS 3 dorazí ještě letos

Značka Fossil dlouho hrála, ohledně možného updatu svých hodinek na Wear OS 3, mrtvého brouka. To se však změní, protože komunitní manažer značky Fossil se na Redditu sáhodlouze rozepsal o novinkách, na které se mohou těšit stávající i budoucí uživatelé hodinek této značky.

Nejprve se však manažer u/Fossil Guy1111 zastavil u nedávné aktualizace mobilní aplikaci Fossil, která navázala na přepracování uživatelského rozhraní hodinek stejnojmenné značky. A tato radikální změna nenechala mnoho uživatelů chladnými. Došlo tak k odstranění starého layoutu hodinkového systému, který byl neintuitivní. A to díky kombinaci neustálého rolování displeje a nutného stisknutí či podržení tlačítek, které mělo do jednoduchosti ovládání daleko. Nové rozhraní je tedy přehlednější, intuitivní a snadněji pochopitelné.



Hodinky Skagen Falster Gen 6 jsou jen převlečenou variantou na šestou generaci hodinek Fosill, i u těchto modelů zatím najdete zastaralý Wear OS 2. Ovšem, budoucnost vypadá daleko lépe...

Změnila se i mobilní aplikace, ve které se hlavně jednalo o ladění bugů. Největšími novinkami mobilní aplikace je zaměření na úpravu ciferníků a také na zdravotní přehled, v němž je vidět základní rozpis vašich denních aktivit. Přibyly i dynamické karty s tipy, které však některým uživatelům připomínají spíše reklamy. Z mobilní aplikace však zmizely i některé funkce, které uživatelé příliš nepoužívali, např. sdílení ciferníků či funkce „Buddy challenge“.

Ke změnám došlo i proto, že bude aplikace podporovat i hodinky Fossil, v nichž poběží systém Wear OS 3. A ten se do vybraných modelů dostane v průběhu druhé poloviny letošního roku. Není tedy divu, že do vývoje aplikace Fossil měli co říci i zaměstnanci Googlu. Pokud právě teď máte na zápěstí hodinky od značky Fosill, můžete zabrousit do tohoto vlákna na Redditu, kde je možné přidat zpětnou vazbu nebo vývojářům hodinek předat tipy na některé funkce či na určitá softwarová vylepšení.

Nejoblíbenější chytré hodinky

Amazfit T-Rex Pro nabízí 93 obchodů za ceny od 2 889 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené chytré hodinky

I tak ale mobilním hodinkám trvá přechod na Wear OS 3 až neúměrně dlouho. Systém, který měl být přímou konkurencí pro Apple Watch, zatím spíše paběrkuje. Po roce od svého vydání je nasazen ve dvou hodinkách řady Galaxy Watch4 od Samsungu, a brzy se objeví u hodinek Montblanc Summit 3. Ty však s daní vychází na téměř 37 tisíc korun, a tak je na jen malá šance na to, že se těchto hodinek dostane do oběhu větší množství. U značky Fossil by tomu mohlo být přesně naopak, jenže si zřejmě ještě pár měsíců počkáme...

Představení hodinek Gossil Gen 6: