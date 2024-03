Foťák v telefonu půjde použít jako webkameru. Stačí libovolný Android a PC s Windows 11

Microsoft dohání Apple ve smyslu smartphonu, který pro desktopové operační systémy poslouží jako webkamera. U Applu se tato funkce nazývá Fotoaparát v Kontinuitě, v je u iPhonů podporována od roku 2018. Microsoft se tak na Apple dotahuje po šesti letech, a to funkcí Connected Camera ve Windows 11. Oproti snahám některých mobilních značek, např. Samsungu, neřeší Microsoft značku počítače ani smartphonu, propojení bude fungovat se všemi novějšími Androidy.



Takto vypadá obrazovka Androidu a desktopová miniaplikaci při spouštění webkamery alias fotoaparátu z připojeného telefonu

Funkce je navázána na desktopovou aplikaci Propojení s telefonem, resp. s mobilní aplikací Propojení s Windows. Z Androidu se standardním způsobem propojíte s počítačem, tj. v mobilní a desktopové aplikaci se přihlásíte pod Microsoft účtem, telefonem načtete QR kód z PC, potvrdíte propojení a na mobilu udělíte i veškerá potřebná oprávnění.

Funkci však bude nutné aktivovat ručně a ne v aplikaci Propojení s telefonem. Najdete ji v nastavení Windows, a to v sekci Nastavení Bluetooth a dalších zařízení – Mobilní zařízení. Zde bude nutné zvolit Správu mobilního zařízení, ve které funkci pro využití telefonu jako webkamery ručně aktivujete. Dokážeme si představit i daleko přímočařejší aktivaci, jenže to by nebyl Microsoft...



Android jako webkameru zapnete přímo v nastavení systému Windows

Jakmile tak učiníte, dojde ke stažení modulu Cross Device Experience Host z Microsoft Storu, který je pro celou komunikaci nutným doplňkem. Funkce bude k dispozici na Androidy 9.0 a novější, za předpokladu, že používají aplikaci Propojit s Windows ve verzi 2.24012* či aktuálnější verzi. V současné době je funkce uvolněná v kanálu Windows Insider, v následujících týdnech by měla být uvolněna i k běžným uživatelům systému Windows 11.

Zdroj: Windows