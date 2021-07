Foťáky + mobily. Tyto fotografické ikony zapůjčily své značky výrobcům telefonů

Další známá jména

Kodak

Americký výrobce Kodak šel jinou cestou a v roce 2015 to rovnou zkusil s vlastním smartphonem Kodak IM5. Jednalo se však o běžný telefon střední třídy, který se příliš neuchytil. O rok později přišel mnohem zajímavější model Kodak Ektra, který svým názvem vzdával hold 75 let staré legendě. Kvůli vysoké ceně telefon rovněž nezaznamenal velký prodejní úspěch a firma s výrobou skončila.



Kodak to místo partnerství nejdříve zkoušel se dvěma vlastními smartphony.

Nyní ovšem kolují spekulace, že se značka do smartphonového byznysu vrátí, ovšem už pouze ve formě licenční spolupráce, a to konkrétně s výrobcem Realme. Ten zatím žádného fotopartnera nemá, jeho ambice na obsazení trhu jsou ale velké. Kodak by tak měl výrobci pomoci s vývojem fotoaparátu u chystaného vlajkového modelu Realme GT Master Edition.

Olympus

Japonský Olympus zatím nemá se smartphonovým byznysem zkušenosti, to by se ovšem mohlo změnit už v příštích měsících u spekulované spolupráce se Samsungem. Mluví se o tom, že u chystaného modelu Galaxy S22 by Olympus mohl pomoci se stabilizací senzoru (podobně jako to dělá Apple iPhone 12 Pro Max). Je možné, že se Japonci budou podílet i na vývoji samotných senzorů a optických prvků. Vše ale ukáže až budoucnost.

Schneider-Kreuznach

Z velkých výrobců fotoaparátů a optiky mezi telefony kdysi zavítal také německý Schneider-Kreuznach, který v roce 2006 uzavřel dohodu s výrobcem LG. Ta se zhmotnila v telefonu LG Shine, který nabízel kvalitní optiku. Ve vývoji bylo ještě několik dalších telefonů, ale informace o další spolupráci nakonec rychle utichly. Dnes už v oboru mobilních telefonů nepodniká ani Schneider-Kreuznach, ani LG.



Do světa telefonů zavítala i značka Schneider-Kreuznach s modelem LG Shine.

Do spolupráce s výrobci smartphonů se dosud nehrnou dva největší výrobci fototechniky Canon a Nikon. Naproti tomu Xiaomi jako další velký výrobce chytrých telefonů si ještě svého partnera nenašel. Zhruba před dvěma lety se firma ptala svých fanoušků, koho by si jako fotopartnera pro Xiaomi představovali, anketu vyhrál švédský Hasselblad. Ten se ale poté dohodl s konkurencí. Xiaomi ale, zdá se, žádnou profesionální podporu od mistrů fotografie nepotřebuje – jeho Mi 11 Ultra je aktuálně podle testu Dxomark nejlépe fotícím mobilem na světě.