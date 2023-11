Fotky Google si přizvaly umělou inteligenci. Na mobilu vám seřadí podobné fotky a zbytek roztřídí

Google do mobilní aplikace Fotky, která je předinstalovaná ve všech Androidech, přidal dvě nové funkce. Pomocí umělé inteligence sloučí podobné fotografie do tzv. „sady fotografií“ nebo rozezná typ obsahu na fotce, který automaticky zařadí do samostatných složek.



Asi to znáte i vy sami... „úsměv, díváme se do foťáku, všichni na mě, tady jsem, a ještě jednou, kdyby to náhodou nevyšlo,...“ Aplikace Google Fotky nové seřadí snímky osob focených v extrémně krátkých intervalech po sobě do sad. V galerii tak nebudete mít za sebou třeba deset zdánlivě stejných fotek

Google zjistil, že při focení lidí je až třetina fotek pouze duplicitami. A má to svou logiku. Sami si určitě vzpomeňte na to, kolikrát je pořízena skupinová fotografie, aby byla jistota, že alespoň jedna z nich bude „použitelná“. Právě na tyto typy fotek se bude specialozvat funkce Sady fotografií. Při prohlížení fotek v galerii už neuvidíte deset stejných fotek za sebou, ale jen jednu. Tu nejlepší, kterou za vás vybere umělá inteligence. Až po rozkliknutí uvidíte i její další variace, které vznikly s minimálním časovým rozestupem. Ručně si budete moci zvolit kvalitnější snímek, a nebo toto sdružování fotek vypnout.

Google si od toho slibuje maximální zpřehlednění galerie, k čemuž přispěje další nová funkce. Umělá inteligence totiž zvládne lépe identifikovat automaticky třídit screenshoty a fotky tištěných dokumentů do specifických alb. Může se jednat např. o poznámky, knihy a časopisy, účtenky, osobní doklady, informace o akcích, recepty, screenshoty ze sociálních sítí, apod. Všechny tyto složky vzniknou automaticky a na vybrané fotky si dokonce můžete vytvořit upozornění, a to přímo z aplikace Fotky.



Umělá inteligence dále roztřídí screenshoty a ofocené dokumenty různého typu do samostatných složek. A můžete si vybrat, zda je chce zachovat v hlavní galerii, nebo z ní mají tyto snímky zmizet

Pokud si tedy vyfotíte vstupenku na koncert, upozornění na jeho datum si hned uložíte do kalendáře. Screenshoty a dokumenty mohou být také automaticky archivovány po 30 dnech, takže zmizí z hlavní složky v galerii, ovšem i nadále je najdete v patřičných podsložkách. Výše popsané novinky jsou součástí poslední verze aplikace Google Fotky pro Android i pro iOS. Do webového rozhraní se žádná z těchto novinek nedostala.

Zdroj: Google blog