Fotky Google zpřístupní umělou inteligenci všem Androidům i iPhonům. Ale s jedním omezením

Až dosud se umělá inteligence v mobilu potýká se spoustou omezení. Tím hlavním je to, že musíte mít konkrétní telefon dané značky, abyste ji měli k dispozici. To se však v květnu změní, protože se Google rozhodl, že v aplikaci Fotky Google spustí tři základní funkce využívající umělou inteligenci. A to všem uživatelům aplikace bez ohledu na značku telefonu či mobilní operační systém. Určité specifické AI funkce však i nadále zůstanou jen Pixelům.



Od 15. května budou mít všichni uživatelé aplikace Fotky Google bezplatně přístupné funkce generativní umělé inteligence

Pokud používáte aplikace Google Fotky, která je u všech Androidů, jakožto povinná součást softwaru od Googlu, předinstalovaná, máme pro vás dobrou zprávu. Od 15. května budete mít bezplatně dostupné vybrané funkce umělé inteligence, jmenovitě mazání objektů ve fotografiích (Magic Eraser), vylepšení rozmazaných fotografií (Photo Unblur) a vylepšení jasu u selfie (Selfie light). Funkce budou k dispozici bez nutnosti předplatného, a dostanou se i na zcela nová zařízení, např. na Pixel Tablet. Nové funkce se však budou uživatelům uvolňovat postupně, a tak si na ně někteří možná až několik měsíců počkají.

Magic Editor využívající generativní umělou inteligenci se v loňském roce dostal na Pixel 8 a Pixel 8 Pro, už brzy se dostane na všechny další Pixely. A vůbec na všechna na mobilní zařízení se systémy Android a iOS, která splňují minimální požadavky – 64bit procesor, 4GB RAM a iOS 15+ či Android 8 a vyšší. Minimální požadavky nejsou nijak omezující, a to proto, že se AI zpracovává na cloudu. Důležité je však i jedno omezení, a to na 10 uložení fotek za měsíc v případě Magic Editoru. Pokud budete funkci využívat častěji, budete už potřebovat předplatné Google One 2TB nebo vyšší, popř. mít smartphone Pixel od Googlu.

Bezplatné přídavky do Google Fotek (od 15.5.): Magic Eraser

Photo Unblur

Návrhy oblohy

Zvýraznění barev

HDR efekt pro fotografie a videa

Rozmazání portrétů

Vylepšení světla u portrétů

Styly v editoru koláží

Video efekty

Zdroj: Google Blog