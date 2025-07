Fotoaparáty v mobilech ještě nedosáhly svého vrcholu. To nejlepší má teprve přijít, a to i do levnějších modelů

Možná máte, podobně jako my v redakci, občas pocit, že vývoj fotoaparátů v mobilech už narazil na své fyzické hranice. Větší snímače se do tenkých těl telefonů zkrátka nevejdou, pokud nechceme zařízení s nevzhledným hrbem na zádech. Inovace se však nezastavily; pouze se přesunuly jinam. Dnes už tolik nezáleží na samotné velikosti čipu, ale na schopnosti zpracovat světlo a inteligenci, což je pro výslednou kvalitu snímků naprosto zásadní.

Jedním z hlavních bojišť se stává takzvaný vysoký dynamický rozsah neboli HDR. Zjednodušeně řečeno jde o schopnost fotoaparátu vykreslit detaily současně ve tmavých stínech i v nejjasnějších světlech. Nové senzorové technologie, jako je LYT-828/UHCG od Sony či LOFIC od OmniVision v senzoru OV50X, zvládají díky tzv. hybridnímu HDR sloučit krátké a dlouhé expozice v jediném okamžiku. To znamená, že nebude problém vyfotit osobu v protisvětle s krásně vykreslenou oblohou i tváří. Fenomén přepálené bílé oblohy nebo naopak zcela černých ploch bez kresby by se tak mohl definitivně stát minulostí.

Přiblížení a umělá inteligence

Podobně vynalézaví jsou inženýři v oblasti přibližování. V mobilech zkrátka není místo pro složité a dlouhé objektivy, a to ani s využitím periskopické konstrukce. Proto se stále více prosazuje „in-sensor zoom“, který pro přiblížení bez ztráty kvality využívá chytrý „výřez ze středu“ čipu s vysokým rozlišením. Při něm se například ze 200Mpx senzoru vybere jen středová část a za pomocí výpočetní magie vznikne fotka bez ztráty detailu.



200Mpx ultrateleobjektiv Leica

Do budoucna se rýsují ještě pokročilejší řešení, jež mění samotnou konstrukci optiky, aby i vzdálené objekty zachytila s dostatkem světla. Nové koncepty, jako Samsung ALoP (All Lenses on Prism), Triple Prism Periscope Structure od OPPO nebo duální periskop od Huawei navíc dokazují, že je ještě kde ztenčovat i zdokonalovat. Demonstrují tak, že i prostorově úsporné provedení periskopických objektivů může nabídnout vyšší světelnost a kvalitnější výsledek.

Tím skutečným kouzelníkem v pozadí je ale čím dál častěji umělá inteligence. Už dnes má na bedrech spoustu neviditelné práce – od skládání několika expozic do jedné až po zajištění přirozených pleťových tónů. AI už dávno neupravuje jen barvy nebo obličeje, ale zvládne analyzovat scénu v reálném čase, vhodně ji zesvětlit nebo upravit expozici jen na části obrázku, což například nočním snímkům dodává dříve nedostižný detail a život.

AI dnes ovlivňuje vše od ostření přes HDR až po digitální zoom s minimem artefaktů. V blízké budoucnosti se její role ještě posílí, například u nočních fotek, kde se naučí inteligentně odstraňovat šum při zachování textur, nebo při natáčení videa, které bude optimalizovat v reálném čase. Například připravovaný Google Pixel 10 bude podporovat pokročilou segmentaci scény pomocí umělé inteligence.

Nezastavujeme, ba právě naopak!

Dobrou zprávou pro zákazníky je, že tyto funkce nezůstanou výsadou nejdražších modelů. Technologie, které byly ještě nedávno exkluzivní pro vlajkové lodě, jako je optická stabilizace obrazu nebo samostatné teleobjektivy, se s obdivuhodnou rychlostí dostávají i do cenově dostupnější střední třídy. I telefon s výrazně přívětivější cenovkou kolem 10 000 Kč tak brzy nabídne fotografické možnosti, za které jsme museli ještě předloni platit horentní sumy.



Tyto funkce nezůstanou výsadou nejdražších modelů

Celkově nás tedy nečeká revoluce v rozlišení nebo velikosti snímačů, ale spíše tichá a o to významnější evoluce v jejich útrobách. Kombinace chytřejších senzorů, inovativních optických návrhů a nesmírně výkonného softwaru znamená, že kvalita mobilních fotografií dál poroste napříč všemi kategoriemi. A to je zpráva, která musí potěšit každého, kdo s mobilem rád zachycuje všední i výjimečné momenty.

Bude fascinující sledovat, jak pokrok v oblasti fotoaparátů v mobilech nebude jen o honbě za papírovými parametry. Výrobci hledají a budou dále hledat rovnováhu mezi fyzikálními zákony, šikovnou optikou a softwarem, který ze stejného hardwaru dokáže díky pokroku v AI vydolovat dosud nevídané možnosti.

Fotomobily dneška zkrátka i za cenu pár kompromisů ukazují, že i v malém těle lze docílit zajímavých kouzel. Už dávno není podstatné jen to, kolik má foťák megapixelů, ale jak chytře dokáže skloubit nové technologie se starými triky. Pokud jste si mysleli, že už „není kam růst“, výrobci vás pravděpodobně v dalších dvou letech mile překvapí.