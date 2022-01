Fotoduel Apple iPhone 13 Pro vs. Vivo X70 Pro+. Zaujme všeuměl, nebo hračička?

V redakci se nám aktuálně sešel Apple iPhone 13 Pro a Vivo X70 Pro+ s optikou od firmy Zeiss. Oba telefony patří k tomu nejlepšímu na trhu, minimálně po stránce fotoaparátu. Například ve fototestu Dxomark patří do prví desítky nejlepších fotomobilů a hodnoceny jsou velmi podobně – dělí je pouhé dva body (137 bodů iPhone, 135 bodů Vivo). Rozhodli jsme se tyto fotomobily vyzkoušet proti sobě.

Vivo X70 Pro+ Hlavní objektiv: 50 Mpx (Samsung GN1), clona f/1.57, OIS

Ultraširokoúhlý objektiv: 48 Mpx, clona f/2.2, ohnisko 14 mm, gimbalová stabilizace, gimbalová stabilizace

Teleobjektiv: 12 Mpx, clona f/1.6, ohnisko 50 mm, 2× zoom, OIS

Periskopický teleobjektiv: 8 Mpx, clona f/3.4, ohnisko 125 mm, 5 × zoom, OIS Apple iPhone 13 Pro Hlavní objektiv: 12 Mpx, clona f/1.5, ohnisko 26 mm, optická stabilizace posuvem senzoru

Ultraširokoúhlý objektiv: 12 Mpx, clona f/1.8, ohnisko 13 mm

Teleobjektiv: 12 Mpx, clona f/2.8, ohnisko 77 mm, 3× zoom, OIS

Zatímco Apple iPhone 13 Pro je osazený trojitým fotoaparátem, Vivo X70 Pro+ má objektivy rovnou čtyři. Snímače se liší velikostí, ale hlavně také rozlišením. Apple jde svou roky osvědčenou cestou s trojicí objektivů o stejném rozlišení 12 MPx. Vivo už tak ve fotoaparátech tak konzistentní není. Hlavní objektiv má rozlišení 50 Mpx, doplňuje jej 48Mpx ultraširokáč a čtveřici pak uzavírá dvojice teleobjektivů – jeden klasický o rozlišení 12 Mpx a druhý 8Mpx s periskopickým zoomem.



Srovnání barev: Apple iPhone 13 Pro, Vivo X70 Pro+ s režimem Zeiss a bez něj.

Hned v úvodu by bylo dobré zmínit, jakou úlohu má u telefonu Vivo spolupráce s Zeiss. Jednak je to výroba samotné optiky, ale také kalibrace barev, a to více těch přirozených. To totiž nebývá zrovna silnou stránkou telefonů Vivo. Krásně je to vidět na fotografii sychravého dne, kdy iPhone velmi realisticky zachytil pochmurné počasí, kdežto Vivo v základním stavu ze stejné scény udělalo veselý, barevný den. Stačí ale zapnout režim Zeiss a telefon se najednou věrností barev může iPhonu rovnat. Všechny zbylé fotografie už byly foceny výhradně v režimu Zeiss.

Ve dne vyrovnané

Pokud se podíváme na běžné fotografie za denního světla na první pohled si primární objektivy obou telefonů vedou obstojně. Fotky jsou pěkně ostré a jak jsme si už ukázali, mají podobnou věrnost barev. Při výřezu detailu z primárního objektivu ale už spatříte, že díky většímu senzoru je navzdory nižšímu rozlišení schopen iPhone zachytit více detailů. Tam, kde již Vivo musí dopočítávat a je patrný mírný šum, obraz z iPhonu stále zachovává čistou strukturu.





Snímky ve dne a ořez z fotky srovnávající kvalitu zachycených detailů.

Zde přichází do hry teleobjektivy, kde je situace velmi odlišná. Zatímco Apple iPhone nabízí se svým 12Mpx objektivem s ohniskem 77 mm až 3× optický zoom, Vivo uživateli dá na výběr, zda dostane vyšší kvalitu o rozlišení 12Mpx s 2× zoomem (objektiv s ohniskem 50 mm) nebo větší 5× optické přiblížení u 8Mpx fotoaparátu s objektivem o ekvivalentu ohniska 125 mm.



Stejná scéna focená zoomem 1× a 3× (Apple iPhone)

Na první pohled tedy jasně dokážete lépe přiblížit s Vivem, ovšem když iPhonu dopomůžete digitálně a poté detaily srovnáte, zjistíte, že ve výsledku jsou výsledky vcelku podobné, v opravdu mírný prospěch Viva.



Stejná scéna focený na Vivo 1×, 2× a 5× přiblížení



Srovnání detailů pokud přiblížíme stejnou scénu 5× hybridně (iPhone vlevo) a 5× opticky (Vivo vpravo)

Pokud jde o ultraširokoúhlý objektiv, zde hovoří papírové parametry jednoznačně pro Vivo díky vyššímu 48Mpx rozlišení, zatímco iPhone zůstává na čtvrtině. To je znát na samotných detailech fotografie, kde Vivo jednoznačně vede. Celkově ale ultraširokoúhlý snímek vypadá lépe u Vivo X70 Pro+ protože vypadá realističtěji a nedochází u něj k tak viditelnému sbíhání linií či efektu rybího oka jako u okrajů fotky u iPhonu.



Ultraširokúhlý snímek Apple iPhone 13 Pro a Vivo X70 Pro+.

V noci vyhrává větší senzor

Nakonec nemůžu vynechat ani noční snímku, kde se vždy nejvíce ukáží nedostatky fotoaparátů, rovnocenně na tom jsou oba telefony alespoň z pohledu optické stabilizace. Celkově je ale vidět, že díky většímu senzoru je iPhone schopen pochytat více světla a fotografie jsou více prosvětlené a mají více detailů. Vivo si na druhou stranu musí hodně dopomáhat a po přiblížení spatříte ztrátu kresby i detailů.





Noční snímky Apple iPhone (vlevo) vs Vivo (vpravo)

Ačkoliv telefony nedisponují makro objektivem, oba ale nabízí vyhrazený makro režim pomocí ultraširokoúhlého fotoaparátu. Ten je ručně nastavitelný a dovoluje zaostřit na extrémně blízké objekty. Kvalitou jsou fotky velmi vyrovnané, ale Apple iPhone 13 Pro jednoznačně vede v kratší vzdálenosti, na kterou dokáže snímaný objekt zaostřit.





Makro režim (vlevo Apple iPhone 13 Pro)

Po stránce videa mohu pochválit jak kvalitu obraz, tak hlavně stabilizace, která je u obou telefonů naprosto ukázková. Obraz se nijak netřepe a je krásně plynulý. Pak ale přijdou rozdíly, kde má každý s telefonu někde navrch. V případě iPhonu je to naprosto jasná kalibrace barev, které jsou přirozené jako u fotek a zkalibrované jsou všechny objektivy, mezi kterými lze u natáčení plynule přecházet.



Detailní výřezy z nočních fotografií ukazující rozdíly v zachycených detailech v noci (iPhone vlevo, Vivo vpravo)

Vivo je přesným opakem. Přepínání mezi objektivy totiž vůbec nepovoluje a maximálně můžete obraz při natáčení digitálně přizoomovat. Barevný režim Zeiss navíc u videa úplně chybí, takže natáčené video často připomíná spíše omalovánky, než zachycení reality.

Předností Viva je však využití gimbalové stabilizace. Ta se nachází pouze u ultraširokoúhlého objektivu a nabízí ultra stabilizovaný režim nebo dokonce vyrovnávání horizontu. Naklánění telefonu nebo dokonce přetočení telefonu o 180 ° vzhůru nohama, tak na videu ani nezaznamenáte. Co se kvality natáčení týče, oba telefony nabízí natáčení v 4K při 60 fps, Vivo však ještě jako bonus přidává 8K při 30 fps.

Celkově jsou telefony hodně vyrovnané a každý je lepší trošku v něčem jiném. Zatímco Apple iPhone 13 Pro je skvělý svou univerzálností fotoaparátu pro každou situaci, u Vivo X70 Pro+ je vidět, že si jde s fotkou opravdu vyhrát a pro speciální situace může být právě tento telefon vítězem. Vzhledem k nedostupnosti tohoto konkrétního modelu Vivo v oficiální evropské distribuci je asi volba iPhonu jasná, Vivo ale ukazuje, že se v oblasti fotoaparátu rozhodně hodlá angažovat přímo v první lize.

Ukázkové video Apple iPhone 13 Pro (4K, 60 FPS):

Ukázkové video Vivo X70 Pro+ (4K, 60 FPS):