Teenageři měli upravit svá selfie pro sociální sítě. Katastrofa!

Uživatelé Instagramu udělají pro lajky cokoli, nehledě na to, jak nebezpečné nebo hloupé to je. Přijde vám tohle jako běžná fotka z prázdnin u moře? Kdepak, jsou to tzv. „novosibirské Maledivy“ – nejkrásnější azurové jezero na Sibiři. Samozřejmě to má ale háček. Zbarvení tohoto jezera je totiž takové kvůli tomu, že do něho nedaleká uhelná společnost vypouští chemický odpad.

Na pohled to tedy sice může být krásné, kdyby vás ale napadlo se v tomto jezeře koupat... Voda je plné škodlivin, obsahuje uhličitany vápenaté, různé soli a oxidy kovů, pH vody je pak více než 8. V tom lepším případě by pouze vyvolaly alergickou reakci. Scénář ale může být o poznání horší.

Podívejte se na další fotografie z toxického jezera: