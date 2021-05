Dejte si ale pozor, abyste neměli displej upatlaný od otisků prstů, a také na to, jak telefon pod objektivem držíte. Snadno by se na výsledném snímku mohly objevit i vaše prsty. Můžete také zkusit experimentovat s různými objektivy, kterými váš telefon disponuje. Kvůli kompozici se zde ale hodí fotografovat spíše na výšku.

V praxi to chce trochu laborovat s polohou telefonu, aby fotka měla správnou kompozici. Úplně jednoduché není ani stát na patě, ale když obětujete pár minut, výsledek bude stát za to.

Když se vám povede efektně smíchat kouř a světlo, máte vyhráno. Funguje to s krajinou, mlhou a sluncem, funguje to i s menšími scénami a umělým osvětlením, zkusit to můžete i s portrétem a třeba rychlovarnou konvicí, efektní provázek kouře vydá i čerstvě zhasnutá sirka. Osvětlovat můžete třeba LED bleskem dalšího mobilu. Hrajte si, experimentujte, výsledky mohou být tajemné až démonické.

Klonování

Jak do jedné fotky dostat vícekrát stejnou postavu? Jistě, můžete upnout foťák do stativu, pak experimentovat a strávit hodinu u Photoshopu. Ale moderní mobily na to mají speciální režim, který všechno tohle udělá za vás. Bez stativu se neobejdete, ale pak všechno vidíte na jednom displeji, jen instruujete figuranta a mačkáte spoušť.

Neumí to každý mobil, režim Klonovat mají vybrané modely od Xiaomi, my jsme fotili s Xiaomi Mi 10T Pro. Klonovat se dají fotky, tam se jedna osoba se vejde až čtyřikrát, i videa – u nich platí omezení na dva klony, ale vzhledem k jejich pohybu zjistíte, že to úplně stačí. Klip je relativně krátký a bez zvuku, viz ukázka níže.



Klonování jako jeden z chytrých režimů v nastavení fotoaparátu Xiaomi Mi 10T Pro.

Ukázkové video, na konci je i nepovedený záběr: