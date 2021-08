Foukání místo dotyků? Apple patentoval nový způsob ovládání iPhonů

Elektroniku dnes můžeme ovládat dotykem, hlasem, obličejem či různými bezdotykovými gesty. Apple však přišel s novým a dosud nevyužitým způsobem interakce se zařízením – foukáním. Podaný patent ukazuje, jak bude možné ovládat iPhone či hodinky Apple Watch zafoukáním na zařízení.

Už samotná představa zní trochu šíleně. Přesto Apple říká, že foukáním bude možné bez dotyku například aktivovat displej hodinek, spustit Siri, přijmout/zamítnout telefonní hovor či obstarat jiné funkce, které by se daly naprogramovat.

První překážkou je vůbec do zařízení umístit senzor, který by foukání dokázal detekovat. Další pak vytvořit systém, který eliminuje nechtěná fouknutí například při mluvení, pokud budete mít přístroj blízko u sebe. Otázkou také je, jak citlivý senzor bude a z jaké blízkosti by bylo nutné na zařízení fouknout.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že cílem funkce není být náhradou za běžné ovládání. Jednalo by se zřejmě o další funkci pro handicapované, kteří z nějakého důvodu nemohou zařízení ovládat dotykem nebo hlasem. V každém případě se jedná zatím pouze o patent, takže není jisté, zda jej Apple implementuje do některého produktu.

Jakými dalšími způsoby lze ovládat telefon?

Zdroj: PhoneArena