Foxconn odvolal z továren v Indii několik stovek zaměstnanců. V době, kdy se rozjíždí výroba iPhonů 17 na plné obrátky

Snahy Applu o osamostatnění výroby od Číny dostaly drobnou kaňku. Firma Foxconn totiž z Indie odvolala čínské inženýry a techniky, kteří byli do té doby přímo v továrnách v jižní Indii, kde se vyrábějí iPhony. Podle agentury Bloomberg tento proces začal už před několika měsíci, z Indie přitom zpět do Číny odjelo více než 300 kvalifikovaných pracovníků. Většina z nich přitom zastávala klíčovou roli při školení indických zaměstnanců a při optimalizaci výroby. Podle zdrojů by to však výrobu a dostupnost iPhonů 17 nemělo nijak negativně ovlivnit.



Výroba iPhonů 17 už běží na plné obrátky, ale Apple má nečekané problémy v Indii. Ze země museli odjet čínští pracovníci, kteří v továrnách dohlíželi na výrobu

Foxconn byl hlavním partnerem Applu, který prakticky vedl výrobní expanzi do Indie z Číny. Stažení zaměstnanců v této době je však hodně ošemetné, protože v předchozích měsících a týdnech došlo k navyšování výroby iPhonu 17, a tito zaměstnanci mohou v továrnách chybět. Proč byli odvoláni zpět do Číny, je zatím v rovině spekulací.

Přísnější „vývoz“ know-how z Číny

Podle zdrojů je nejpravděpodobnější to, že čínské úřady zavedly přísnější kontroly při „vývozu“ technologie, vybavení a pracovníků do Indie a jihovýchodní Asie. A to v době, kdy čínské firmy vnímají tlak firem z celého světa na diverzifikaci výroby, respektive na její částečné či úplné přesunutí z Číny.

Šéf Applu Tim Cook už dříve uvedl, že experti z Číny jsou pro dodavatelský řetězec Applu nejdůležitější součástí. I přesto, že by podle zdrojů absence čínských zaměstnanců neměla nijak výrazně ovlivnit kvalitu iPhonů vyráběných v Indii, očekává se místo toho horší efektivita výrobních linek. Foxconn nadále vyrábí naprostou většinu iPhonů v Číně, a bude zajímavé sledovat, zda budou továrny v Indii schopné dosáhnout vysokých standardů Applu i bez přímé účasti čínských techniků.

Navíc se ukazuje, jak křehká teď může být rovnováha v asijském regionu. Čínská vláda může teoreticky ze dne na den klidně zablokovat vývoz iPhonů, a tím tak přiostřit obchodní válku, která zatím jen probublává na pozadí. Apple však rozhodně nemá klidné spaní, protože Donald Trump očekává, že se iPhone bude vyrábět v USA, zatímco Apple cílí na Indii. A situace se může změnit ze dne na den.