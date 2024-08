Foxconn posiluje výrobu kvůli iPhonu 16. Přijal více než 50 000 nových zaměstnanců a zvýšil mzdy

S blížícím se oficiálním uvedením iPhonů 16 na trh, které je naplánováno na září, se Apple snaží navýšit výrobu, aby naplnil očekávanou poptávku. Nedávno se například objevily zprávy, že Apple zadal obrovské objednávky na displeje pro své nové modely od společností Samsung a LG.

Podle korejského zpravodajského webu Business Korea firma Foxconn přijala do své největší továrny 50 000 nových zaměstnanců. Tento krok má zajistit, že dokáže uspokojit vysokou poptávku, kterou Apple u letošních iPhonů očekává. V minulosti se také objevily zprávy, že Apple navýšil objednávky čipů, protože očekává, že prodá více než 100 milionů kusů iPhonů 16.

Vyšší mzdy i bonusy

Období od srpna do prosince je považováno za vrchol sezóny prodejů iPhonů a Apple si letos stanovil ambiciózní cíl prodat 90 milionů kusů iPhonu 16, což je o 10 % více než v předchozím roce. Podle tiskové agentury Bloomberg bylo ve druhé polovině loňského roku dodáno přibližně 81 milionů kusů iPhonu 15.

Foxconn nabíral nové pracovníky prostřednictvím velkých pracovních portálů a sociálních sítí. Aby přilákal dostatečný počet zájemců, zvýšil základní mzdy a nabízel lákavé bonusy. Továrna Foxconnu v čínském Čeng-čou která je známá jako „iPhone City“, je pro celosvětovou produkci iPhonů klíčová, jelikož je zodpovědná za přibližně 80 % globální výroby těchto zařízení.

Nově najatým pracovníkům byla zvýšena hodinová mzda až na 25 jüanů (cca 80 Kč) za hodinu. Navíc mohou získat bonusy až do výše 7 500 jüanů (přibližně 24 000 Kč), což je výrazný nárůst oproti bonusu 6 000 jüanů, který firma nabízela o měsíc dříve​.

Apple čeká, že iPhone 16 bude trhák

Letošní řada iPhonů má přinést několik zajímavých změn v designu. Standardní modely iPhone 16 a iPhone 16 Plus budou mít vertikální modul kamery, což umožní natáčení prostorového videa pro Apple Vision Pro. Další novinkou by mohlo být dedikované tlačítko pro ovládání fotoaparátu, což by mělo usnadnit fotografování a natáčení videí.

Nové modely se také mají pyšnit nejtenčími rámečky a kvalitnějším displejem. Velké vylepšení se očekává u modelu iPhone 16 Pro, který by měl získat 5× optický zoom, dříve dostupný pouze u modelu Pro Max. Díky těmto vylepšením a funkci Apple Intelligence, která by měla být klíčovým lákadlem, Apple očekává, že mnoho uživatelů letos přejde na nový iPhone 16​.

Apple, který se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku na čínském trhu se smartphony umístil na prvním místě, zaznamenal v prvním čtvrtletí tohoto roku pokles prodejů o 19,1 %, čímž se propadl na třetí místo za místní značky Vivo a Honor. Pokles prodejů pravděpodobně zvýšil tlak na Apple i Foxconn, aby zajistili úspěšné uvedení a vysoké objemy prodejů iPhonu 16.