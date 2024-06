Francie chce zakázat smartphony dětem do 11 let, ty s internetem až do třinácti. Bude to běh na dlouhou trať

Po Velké Británii se k radikálnímu kroky chystá i Francie, a to by mohlo výhledově ovlivnit i další státy EU. Francouzský prezident Emanuel Macron se vyslovil pro zákaz smartphonů pro děti mladší 11 let, současně zvažuje omezení používání aplikací sociálních sítí do 15 let. Záměr je jasný, otázkou však zůstává, jak konkrétně by zákaz fungoval. V demokratických zemích by se jednalo o vůbec první široké omezení podobného druhu a rozsahu.



Děti by ve Francii neměli mít přístup ke smartphonům až do 11 let, do 13 let mohou mít chytrý telefon, ale bez internetu. Sociální sítě chce Francie blokovat dětem až do 15 let. Nad kontrolními mechanismy zatím visí velký otazník

Macron zákaz smartphonů uvedl v rámci předvolebního programu k předčasným parlamentním volbám, ovšem omezení sociálních sítí pod 15 let bylo zahrnuto již v programu voleb do Evropského parlamentu. Francouzský prezident reagovat na zprávu expertní komise, která ukazovala dopady, jaké mají displeje smartphonů na mladé lidi. Na tiskové konferenci uvedl: „Všichni experti říkají, že závislosti na obrazovce je živnou půdou pro všechny druhy problémů: obtěžování, násilí i předčasné ukončení školní docházky“.

Francie je v blokaci a omezení času stráveném u displeje zřejmě nejdále ze všech států v Evropě. Rodiče mohou dětem omezit čas, který tráví na sociálních sítích, např. na Instagramu, dále pak na iPhonech i na herních konzolích. Meta u dětských uživatelů pravidelně zobrazuje varování při používání aplikace mezi desátou večerní a čtvrtou ranní, a doporučuje dětem, aby šly spát.

Zákaz, který nemá obdoby

Zákaz používání smartphonů a sociálních sítí podmíněných věkem je však něco úplně jiného. Právníci budou muset rozhodnout, kterých aplikací se bude omezení týkat, a ustanovit nějaká doporučená pravidla. Navíc není jasné, jak by se dodržování pravidel kontrolovalo. Zatím to vypadá na to, že by si dodržování pravidel rozdělili vývojáři aplikací a rodiče, kteří by měli na zákaz smartphonů dětem konečně oporu v zákoně.

Podle aktuálních představ by děti pod 11 let neměli mít přístup ke smartphonu, resp. nesměli by do rukou až do 13 let dostat chytrý telefon s přístupem k internetu. Aplikace pro sociální sítě by měly být omezené každému do 15 let věku, ale i zde není jasné, jak by se věk uživatelů ověřoval. Samotné limity na používání už v některých mobilních aplikacích existují, nejsou však zcela restriktivní, protože je uživatel může zrušit nebo si limit kdykoliv posunout.

Omezení ve Francii jsou zatím ve stádiu připrav, než budou nová pravidla zavedena, budou to běh na dlouhou trať. Pokud však Francie najdete funkční řešení, mohla by se tím v budoucnu inspirovat i celá EU.

Jak to vidíte vy? Byli byste pro plošný zákaz smartphonů u dětí v česku nebo podle vás stačí individuální rodičovský dohled třeba ve spojení s různými rodinnými a dětskými režimy? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Dailymail