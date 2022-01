Francie už nebude výjimkou. Apple přestane i na tomto trhu k iPhonům přibalovat sluchátka

Nejen z krabiček iPhonů v posledních dvou letech zmizela sluchátka i síťová nabíječka. Francouzský regulační úřad však Applu nařídil, aby do krabiček k telefonům vrátil drátová sluchátka EarPods. A to kvůli zákonu, který chrání děti pod 14 let před potenciálními následky elektromagnetického záření. A volání z telefonu přes kabelová sluchátka, což znamená, že je telefon dále od hlavy, je jeho zásadní podmínkou. Jenže i tento „benefit“ po dvou letech končí.

Upravená verze zákona však nově hovoří o tom, že výrobci smartphonů už nemusí sluchátka povinně nabízet v základní krabici, musí pouze zajistit, aby bylo ke všem telefonům možné koupit sluchátka samostatně. Podle francouzského operátora Fnac se začaly iPhony bez sluchátek v zemi distribuovat 24. ledna. To stejné platí např. i o telefonech Xiaomi, z nichž sluchátka zmizela k 17. lednu letošního roku.

Apple sice na francouzských stránkách stále potvrzuje, že v základní krabici najdete i sluchátka EarPods, v praxi se to však týká jen dříve naskladněných kusů, nové už budou nabízeny bez sluchátek, tedy ve stejné formě jako ve zbylých státech Evropy.

Odstraňování příslušenství ze základních krabic započal Apple před dvěma lety, a tohoto trendu se brzy chytili i další výrobci, např. Samsung nebo Xiaomi. Oficiálně je důvodem snížení objemu elektronického odpadu, na druhou stranu, nabíječky a sluchátka stále něco stojí, ovšem na koncové ceně telefonů se to nijak nepodepsalo.

Výrobci i nadále nabízejí nabíječky a sluchátka jako volitelné příslušenství. Na jednu stranu máte svobodu výběru, na stranu druhou si musíte připlatit. V základních krabicích dražších telefonů dnes už navíc najdete prakticky jen datový kabel. A lze očekávat, že se tento trend již v letošním roce přesune i do segmentu levnějších zařízení střední třídy.

Zdroj Macrumours