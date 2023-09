Francie zakázala prodej iPhonu 12, prý kvůli vysokému SAR. Apple to odmítá, telefon už ani nemá v nabídce

Když Apple 12. září představoval nové iPhony 15, měli francouzské úřady napilno. Ve stejný den totiž ohlásily, že iPhone 12 převyšuje limity na vyzařování SAR (Specific Absorption Rate). Kuriózní na celé věci je, že úřady zakázaly prodej iPhonu 12 v den, kdy jej Apple odebral ze svého oficiálního webu, a tedy oficiálním kanálem přestal nabízet. Jenže, k čemu je taková kontrola, která zakáže prodej tři roky starého telefonu, který (pokud to bude potvrzeno) měl zařízení SAR po určitou dobu vyšší, než stanovené limity?

Ministr pro digitální ekonomiku Francie, Jean-Noel Barrot, pro agenturu Reuters uvedl, že „Pravidla platí pro všechny, včetně digitálních gigantů“. Nějak se nám ale nechce věřit, že by francouzský úřad ANFR objevil vyšší záření iPhonů 12 teprve před pár dny. Jedná se o iPhone z roku 2020, u něhož by mohla pomoci aktualizace softwaru. Apple má na reakci dva týdny, pokud bude situaci ignorovat, je Francie připravena stáhnout všechny iPhony 12 od stávajících uživatelů. ANFR sdílelo svá zjištění s dalšími regulátory členských zemí EU, takže se stejná opatření mohou brzy začít šířit po celé Evropě.



Francouzský regulátor zakázal prodej iPhonu 12, kvůli jeho vyššímu vyzařování, než je v EU povolené. Zákaz padl 12. září, kdy Apple oznámil iPhone 15 a současně ze svého e-shopu odebral iPhone 12. Byl to promyšlený tah „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“, nebo to byla jen souhra náhod?

Limity na záření elektronických zařízení jsou v EU nastaveny následovně. Telefony mohou vyzařovat maximálně 2 W/kg při fyzickém kontaktu a nejvýše 4W/kg , pokud je telefon v kapse kalhot. Podle ANFR iPhone 12 vyhověl v prvním testu, jenže při druhém bylo zjištěno vyzažřování 5,74 W/kg, což převyšuje limity EU o 43,5 %. Úřad ANFR zatím otestoval 141 iPhonů 12, a zatím není jasné, zda se jedná o izolované případy, nebo o globální problém vinou některé z předchozích aktualizací.

Pokud by se skutečně potvrdilo, že iPhone 12 vyzařoval více než měl, a to dlouhodobě, ukázalo by to jen na to, že je takováto forma regulace prakticky zbytečná. Silácké řeči o tom, že „pravidla platí pro všechny“ působí v době, kdy Apple ukončil prodej iPhonu 12 (a ANFR si na to evidentně počkal), hodně úsměvně. Jistě, u prodejců zřejmě bude tento model ještě stále v doprodeji, ale kdo chtěl iPhone 12, už si do dávno koupil, a nebo počkal na oznámení iPhonu 15, aby si mohl koupit levnější třináctku.

Představovací video iPhonů 12:

A pokud by v krajním případě muselo dojít ke stažení iPhonů 12 z trhu, kolik uživatelů by to reálně zasáhlo? Nikdo by jim navíc nenahradil čas, kdy iPhony vyzařovaly více, než měly...

Apple obvinění odmítá

V reakci na ANFR o podobném zákazu prodejů zvažují regulátoři i v Německu a ve Španělsku, Apple se však nařčení brání. Podle jeho vyjádření byl iPhone 12 z roku 2020 certifikován několika mezinárodními společnostmi, a to podle globálních standardů vyzařování. A výsledky těchto testů zaslal úřadu ANFR. Ten navíc podle Rodneyho Crofta, šéfa ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Projection), testuje vyzařování jinak, než je obvyklé.

Zatímco běžně testy regulátorů měří vyzařování telefonu společně s textilní vrstvou, která je mezi telefonem a uživatelem, ANFR testuje záření při přímém kontaktu telefonu a lidské kůže. Croft navíc dodává, že i kdyby byly úrovně SAR skutečně překročeny, riziko pro lidské zdraví nehrozí. Limity jsou stanoveny na jednu desetinu intenzity záření, u něhož bylo pozorováno možné zdravotní riziko.

Apple tak nyní čeká na reakci úřadu ANFR, i dalších regulátorů v Evropě, kteří by mohli chtít, na popud ANFR, zakázat prodeje iPhonů 12. A evidentně se hodlá bránit všemi možnými cestami.

Zdroj: ANFR, Reuters