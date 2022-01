Francouzi vyrobili první tablet na světě s Li-Fi. K internetu se připojí skrze světlo

V americkém Las Vegas probíhá tradiční veletrh CES, který je spojený se zajímavými koncepty a technologiemi. Letos zde překvapila francouzská společnost Oledcomm s tabletem, který sice nevyniká parametry, ani svým designem, připsat si ale může jedno světové prvenství. Jde totiž o první tablet na světě s podporou Li-Fi.

Tablet s poněkud krkolomným názvem Oledcomm LiFiMAX Tab se dokáže připojit k internetu pomocí neviditelných světelných paprsků. Osazen je proto fotonickou anténou, která zachytí infračervené paprsky o vlnové délce 940 nm. Výhodou je, že vše funguje bez tradičních rádiových vln, ovšem na druhou stranu musí mít uživatel místnost pokrytou touto technologií. Pokrytí celého bytu tak bude v praxi náročnější. Platí totiž, že kde není světlo, není signál.

Rychlé připojení s nízkou latencí

Oledcomm do představeného tabletu osadil rychlý Li-Fi modul podporující přenos dat o rychlosti až 150 Mb/s. Výrobce také tvrdí, že skrze tuto technologii je schopen dosáhnout až 100× nižší latence než u tradičního Wi-Fi připojení. Přestože se Li-Fi modul podařilo zminiaturizovat do velikosti mince, je tablet poměrně tlustý, což má ovšem na svědomí hlavně odolný kryt se stojánkem.

Zbylou výbavou se jedná o víceméně průměrný tablet s 10" FullHD displejem a osmijádrovým procesorem MediaTek MTK6762 doplněným o 4 GB RAM a 64GB úložiště. Do velkého těla se alespoň vešla silná baterie s kapacitou 8 000 mAh. Z výbavy nechybí ani 5Mpx kamerka, 2Mpx selfie a dvojice repráčků s výkonem 1 W. Zamrzí ale starší operační systém Android 10.

Oledcomm LiFiMAX Tab:

Tablet LiFiMAX Tab je již kompletně hotový a do prodeje půjde v Evropě již v únoru, a to za cenu 400 eur, tedy cca 10 300 Kč. Prodávat se bude hlavně v domovské Francii, ale je možné, že v případě úspěchu se podívá i do dalších zemí. Větší smysl, než klasické domácí použití, by dávalo například využití tabletu ve školách, kde by potřebnou technologií mohly být vybaveny učebny.