Funkce, jaké byste od chytré žárovky nečekali. Umí změřit tep i kvalitu spánku

Měření srdečního tepu dnes není nic netradičního. Zvládnou to chytré hodinky, prsteny, telefony, dokonce i některé levné chytré náramky. Na veletrhu CES se však ukázal produkt se stejnou funkcí, u kterého byste to možná nečekali.

Jde o chytrou žárovku Sengled Smart Multicolor Bulb. Ta využívá speciální radar s technologií frekvenčně modulovaných spojitých vln (FMCW). V kombinaci s umělou inteligencí je pak podle vašich pohybů schopna rozpoznat kvalitu spánku v průběhu noci, a to společně se srdečním tepem a tělesnou teplotou.

Víc žárovek víc ví

Zařízení k tomu využívá podobné technologie jako čip Soli, který ve svých produktech používá Google. Ostatně i jeho Nest Hub dnes stejným způsobem dokáže zjistit, zda uživatel spí nebo je vzhůru. Sengled to jen se svou žárovkou posouvá o trochu dále a když žárovka zaznamená nějaké změny v naměřených hodnotách, upozorní vás na to i změnou barev.

Výrobce počítá, že by žárovky mohly mít ještě větší využití, pokud jich bude víc. Pokud si s nimi člověk osadí domácnost, je schopna si vytvořit virtuální mapu a trackovat lidské chování. Jako příklad uvádí i to, že když v bytě nějaká osoba upadne a něco se jí stane, žárovka to je schopna rozpoznat a díky napojení na aplikaci Sengled Home může přivolat pomoc. Za tyto funkce žárovka získala na lasvegaském veletrhu ocenění CES Innovation Award za inovaci.

Kromě zdravotních funkcí jde ale samozřejmě i o běžnou chytrou žárovkou s podporou Bluetooth a Wi-Fi, kterou můžete ovládat přes chytrý telefon. Žárovka navíc nabízí hodnoty 90 a více CRI, což má pomoci věrným a jasným barvám. Samozřejmostí je pak její napojení na chytrou domácnost v rámci Google Home, Amazon Alexa či Apple HomeKit, takže ji lze ovládat i hlasovými povely. Jelikož je žárovka od Sengledu stále ve vývoji, na trh by se měla dostat až v posledním kvartálu roku 2022.

Via: Gizmodo