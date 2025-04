Nepotřebujeme je, ale výrobci je tlačí. Osm nejpřeceňovanějších funkcí dnešních mobilů

Jedním příkladem za všechny může být Galaxy S25 Ultra , u něhož jsem až při psaní článku zjistil, že mám po celou dobu nastavené rozlišení Full HD+. A na kvalitu zobrazování si rozhodně nemohu stěžovat . Ví to samozřejmě i výrobci, proto u displejů QHD+ nabízejí možnost režimu s nižším rozlišením, což má určitý vliv i na výdrž. Velký displej s vysokým rozlišením a jasem na maximum, to je pro baterii opravdu velká zátěž .

Inovovat už současně velmi dobře vybavené smartphony je „trochu“ problém. Výrobci se někdy uchylují ke zhoršování specifikací, aby je mohli další rok zase „vylepšit“, resp. vrátit na úroveň dvě generace starého modelu . A nebo u těch nejdražších modelů nabízejí funkce, které jsou jaksi „navíc“. Jen fajn je mít, ale že bychom je vyloženě potřebovali, to se o nich rozhodně říci nedá. Proč pak platit za něco, co vlastně u smartphonu vůbec nevyužijete?

Zhruba do roku 2020 byla obnovovací frekvence 120 Hz určena jen nejvybavenějším telefonům, postupně se rozšířila i do střední třídy . Jenže spousta uživatelů nedokáže rozdíl mezi 90 a 120 Hz rozlišit. Herní mobily se pak pyšní 144Hz obnovovací frekvencí, která je v mnoha případech zbytečná. Čím je obnovovací frekvence vyšší, tím je opět větší zátěž na baterii . Navíc vyšší frekvence některé hry stejně vůbec nepodporují.

Není to tak dávno, co jsme u smartphonů řešili pouze úhlopříčku, rozlišení či maximální jas displeje. První telefon se 120Hz displejem byl oznámen v roce 2017, ovšem, až když došlo o dva roky později k premiéře OnePlus 7 Pro , uvědomili si i ostatní hráči na trhu, že se jedná o nastupující trend . Výhoda byla hned zřejmá, špatně optimalizované nadstavby při vyšší obnovovací frekvenci působily plynuleji . Platilo to i pro animace, čímž se vizuálně „zrychlilo“ celé uživatelské rozhraní.

Telefony byste rozhodně neměli vybírat podle toho, jak velký u nich výrobci uvádějí „peak brightness“. Zatímco před lety tento údaj prakticky nikoho nezajímal, dnes se čínské značky snaží tento parametr zvyšovat, co to dá. Nereflektuje však jas celého displeje, ale teoretický maximální jas malého místa – třeba i jednoho pixelu – v kontrolovaném prostředí při sledování HDR obsahu. Kdyby měl totiž displej skutečně jas 4500 nebo 6 500 nitů, mizela by vám baterie přímo před očima.

Displeje s jasem až 6500 nitů? Výrobci telefonů šroubují uváděný maximální jas displeje do závratných výšin, je to ale samozřejmě úplný nesmysl. Ve specifikacích uvádějí pro uživatele nic neřešící parametr „peak brightness“, což je však úplně něco jiného, než jas displeje v automatickém režimu (tzv. mód HBM – High Brightness Mode) nebo jas displeje, který ručně nastavíte na maximum, alias typický jas.

Bezdrátové nabíjení není energeticky zrovna dvakrát efektivní . V celém řešení je třeba počítat se ztrátami, a svou roli v tom hraje i nabíjecí čas. Když chcete telefon co nejrychleji a co nejvíc dobít, sáhněte po kabelu.

Před pár lety bylo bezdrátové nabíjení funkcí, jejíž absence se u recenzí telefonů objevovala v nejvyšších patrech deklarovaných „záporů“. Zdálo se, že snad všichni chtějí nabíjet bezdrátově, přesto se tato možnost do dnešních dní používá jen u těch nejvybavenějších zařízení. Myšlenka je skvělá: nemusíte hledat zamotané kabely, „šetříte“ systémový konektor a vlastně stačí jen telefon položit na podložku . A když už by Androidy mohly dostat magnetické nabíjení Qi2 ve stylu iPhonů (včetně magnetického profilu), nikomu se do toho nechce.

Ultrarychlé dobíjení přes kabel

Když chcete dobít telefon, mělo by to být rychle, ale nic se nesmí přehánět. V posledních letech je na trhu vidět závod o to, kdo do mobilů dostane energii co nejrychleji. Dnes je rekordem 320W dobíjení, které z nuly na sto dobije 4 420 mAh baterii za čtyři a půl minuty. Samotné nabíjení na maximu neběží celou dobu, ale jen zlomek času, jinak je dobíjení pomalejší, ale stále velmi rychlé. Jenže je to funkce, kterou potřebujeme?

Nabíjení telefonu hodinu a půl, to už se moc nenosí. Ale nestačila by třeba půlhodina? V průběhu obědové pauzy telefon dobijete více než dostatečně, ale zase nejdete do žádných extrémů. Plné dobití baterie za pět, sedm či dvanáct minut je sice fajn, ale musí mít zákonitý dopad na životnost baterie. A když už jsme u toho, už stejně nezáleží na tom, zdali je to pět, sedm nebo dvanáct minut. Důležité je, že to není hodina.



Detaily 320W rychlonabíjecí technologie SuperSonic Charge od Realme. I to je však zatím jen jako ukázka, a nikoliv standardem běžných telefonů

Výrobci mají implementované ochranné mechanismy a různá přídavná řešení a technologie, fyziku však neošálí. Větší proudy či napětí z dlouhodobého hlediska baterii samozřejmě v určité míře škodí. Je jen otázkou času, než budou dopady vidět i na výdrži na jedno nabití či na „zdravotním stavu“ baterie. Zde je ukazatelem udržení 80 % původní kapacity baterie, v čemž je nejdále Vivo, Oppo a OnePlus. Tyto značky se na tuto metu dostanou až po 1600 nabíjecích cyklech, což je až dvojnásobek oproti běžným telefonům, a to při využití rychlého dobíjení. Jakmile budou v EU povinně vyměnitelné baterie (od roku 2027), bude to úplně něco jiného, a ultrarychlé nabíjení budeme brát všemi deseti.